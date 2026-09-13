Espetáculo inspirado em dramaturgia de Guillermo Calderón inicia temporada gratuita no Recife e em Caruaru
Trama de "Neva" atravessa o tempo e revive o dia 9 de janeiro de 1905, data que entraria para a história como o Domingo Sangrento
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Uma encenação que investiga as relações entre arte, política e fracasso através da dramaturgia do chileno Guillermo Calderón, chega ao palco em uma versão realizada por artistas do Recife.
“Neva” será apresentada gratuitamente no Teatro Capiba, área central do Recife, nos dias 15 e 16 de setembro, e no Teatro Lycio Neves, em Caruaru, nos dias 26 de setembro, às 20h, e 27 de setembro, às 19h.
No espetáculo, os personagens atravessam o tempo e revivem o dia 9 de janeiro de 1905, data que entraria para a história como o Domingo Sangrento.
Olga Knipper, Masha e Aleko se encontram em um teatro de São Petersburgo e, enquanto aguardam a chegada do restante do elenco para iniciar um ensaio, conversam sobre suas vidas, suas relações e o próprio fazer teatral.
O ensaio transforma-se em um espaço de sobreposição de temporalidades, no qual a dramaturgia de Calderón se encontra com materiais e experiências trazidos pelos próprios artistas.
Nesta versão, atores do presente tentam encenar Neva no Recife. A peça é um convite à reflexão sobre o fracasso como uma experiência que atravessa o processo de criação e a relação entre atores, personagens e espectadores.
A montagem investiga o que significa permanecer em jogo diante daquilo que não se resolve e integra a pesquisa de pós-doutorado desenvolvida pela diretora Marianne Consentino.
O espetáculo é realizado com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco.
Bate-papo Entre Campos
Após cada apresentação do espetáculo, pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas irão compartilhar com o público as conexões e reflexões que o espetáculo despertou, levando a peça para seus campos de conhecimento.
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No dia 15 de setembro, a atividade será com Ricardo Postal, docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. No dia 16, o encontro será com a professora do Departamento de Psicologia da UFPE, Marina Pinheiro.
Em Caruaru, no dia 26 de setembro a conversa será com Ana Maria de Barros, cientista política e docente da UFPE, e no dia 27 a mediação será com Taciano Valério, cineasta, psicólogo e professor.
As apresentações do espetáculo Neva e o Entre Campos contarão com tradução em Libras.
Serviço
Espetáculo “NEVA”
Recife
Datas: 15 e 16 de setembro
Horário: às 20h
Local: Teatro Capiba – Av. Professor José dos Anjos, 4490, Casa Amarela, Recife
Entrada gratuita
Caruaru
Datas: 26 de setembro, às 20h e 27 de setembro, às 19h
Local: Teatro Lycio Neves – Rua Carlos Laet, 356, Indianópolis, Caruaru
Entrada gratuita