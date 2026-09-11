João Gomes leva Carnaval de Pernambuco ao Rock in Rio neste sábado (12)

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Cantor apresenta piseiro e forró ao lado de símbolos do Recife e de Olinda, como Galo da Madrugada e Homem da Meia-Noite e o maracatu

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A cultura pernambucana vai marcar presença no Rock in Rio neste sábado (12). O cantor João Gomes, o pianista Amaro Freitas e a cantora Priscila Senna representam diferentes vertentes da música do estado nos palcos Sunset e Favela do festival.

João Gomes fará sua estreia no Rock in Rio, levando o piseiro e o forró para o evento a partir das 20h10. Para a apresentação, intitulada “João Gomes e Orquestra Brasileira”, o cantor prepara um espetáculo que também reúne símbolos do Carnaval e da cultura popular de Pernambuco.

Entre as atrações anunciadas para participar do show estão o Galo da Madrugada, o Homem da Meia-Noite e a Embaixada dos Bonecos Gigantes, personagens tradicionais do Carnaval do Recife e de Olinda.

A apresentação também terá a participação do Boi da Macuca, acompanhado pela Orquestra do Maestro Oséas, da Oficina Perna de Pau, do Rio Maracatu e do Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro.

No repertório, João Gomes deve apresentar sucessos que ajudaram a consolidar sua carreira, como “Meu Pedaço de Pecado”, “Dengo”, “Se For Amor” e “Aquelas Coisas”.

