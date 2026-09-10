Paço do Frevo promove festival de quatro dias para celebrar o Dia Nacional do Frevo

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Programação acontece de 11 a 14 de setembro, com feira, oficinas, apresentações e edição especial do Arrastão do Frevo pelas ruas do Bairro do Recife

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O Paço do Frevo realiza, entre os dias 11 e 14 de setembro, uma programação especial para celebrar o Dia Nacional do Frevo, comemorado em 14 de setembro. O festival contará com feira, oficina, espetáculo de dança, apresentações musicais e uma edição especial do Arrastão do Frevo, reunindo as agremiações Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda, além da Orquestra Malassombro.

Apresentado pelo Banco do Nordeste Cultural, o Festival Dia Nacional do Frevo será realizado no Bairro do Recife e também contará com atividades gratuitas e visitação especial ao museu no dia 14 de setembro.

Feira abre programação

A programação começa na sexta-feira (11), das 14h às 19h, com a quinta edição da Feira No Corre do Frevo, em frente ao Paço do Frevo. A iniciativa incentiva o empreendedorismo feminino voltado à produção carnavalesca e reunirá 16 marcas.

A programação também contará com vivências de dança ao ar livre, comandadas pela passista Patrícia Fernandes, e apresentação da DJ Boneka, pesquisadora de música preta e produtora cultural.

Oficina aborda Frevo de Bloco

No sábado (12), das 10h às 12h, o maestro e fundador da Orquestra Malassombro, Rafael Marques, ministra a oficina “Prática de Frevo de Bloco: Tradicionalismo”, dentro do projeto de formação Passo a Paço.

A atividade é voltada para instrumentistas e coristas a partir dos 16 anos e terá dois encontros. O segundo está marcado para o dia 19 de setembro, no mesmo horário.

Para participar, é necessário ter instrumento próprio e conhecimentos básicos de execução musical e leitura de partitura ou cifra. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário divulgado pelo Paço do Frevo.

Espetáculo reúne manifestações da cultura popular

Também no sábado (12), às 16h, a Praça do Frevo, no terceiro andar do museu, recebe o espetáculo “Referenciais do Fuzuê: Mestras, Mestres e Terreiros”, do Grupo Fuzuê de Dança.

A montagem aborda referências da cultura popular afrodescendente em Pernambuco e reúne manifestações como Maracatu, Coco, Afoxé, Ciranda, Maculelê e Frevo. Para assistir à apresentação, é necessário adquirir o ingresso de acesso ao museu, que custa R$ 10, com meia-entrada a R$ 5.

Arrastão reúne dragão e minhocão

No domingo (13), a partir das 17h, o Bairro do Recife recebe uma edição especial do Arrastão do Frevo. A programação começa com apresentação da Orquestra Malassombro, em palco montado em frente ao Paço do Frevo.

Ao mesmo tempo, as agremiações Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda realizam o esquenta para o cortejo na Avenida Rio Branco. Às 17h30, os grupos seguem em direção ao museu por trajetos diferentes.

O Eu Acho É Pouco fará o percurso pela Rua do Bom Jesus, acompanhado pela Orquestra Henrique Dias. Já o Minhocão de Olinda seguirá pela Rua do Apolo, ao som da orquestra do maestro Risonaldo Verçosa, a Orquestra Vermelha e Amarela.

O encontro das agremiações acontece em frente ao Paço do Frevo. O acesso é gratuito. Neste dia, o museu encerra as atividades às 16h.

Visitação gratuita no Dia Nacional do Frevo

No dia 14 de setembro, data em que é celebrado o Dia Nacional do Frevo, o Paço do Frevo terá visitação gratuita das 10h às 18h.

A programação inclui vivências de dança e música, visitas guiadas pela exposição “Frevo Vivo” e apresentações da Orquestra Paranampuká e da Cia. Abre-Alas, a partir das 16h.

O Paço do Frevo é um equipamento da Prefeitura do Recife dedicado à preservação e valorização do Frevo, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Confira a programação

Feira No Corre do Frevo, vivência de dança e apresentação da DJ Boneka

Sexta-feira (11), das 14h às 19h

Em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

Passo a Paço — oficina “Prática de Frevo de Bloco: Tradicionalismo”, com Rafael Marques

Sábado (12), das 10h às 12h

Inscrições gratuitas

Panorama Dança — espetáculo “Referenciais do Fuzuê: Mestras, Mestres e Terreiros”

Sábado (12), às 16h

Terceiro andar do Paço do Frevo

Acesso mediante ingresso do museu: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada)

Arrastão do Frevo, com Orquestra Malassombro, Eu Acho É Pouco e Minhocão de Olinda

Domingo (13), a partir das 17h

Em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

Dia Nacional do Frevo

Segunda-feira (14), das 10h às 18h

Paço do Frevo

Visitação gratuita

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife.

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