Olinda terá ensaios e cortejos de Carnaval neste fim de semana; confira programação

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Eventos acontecem no sábado (12) e domingo (13), com pontos de controle para acesso de veículos e ações de segurança no Sítio Histórico

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Olinda terá uma programação de ensaios e cortejos de Carnaval neste fim de semana. As atividades acontecem no sábado (12) e no domingo (13), em diferentes pontos da cidade. A programação faz parte da preparação para o Carnaval 2027.

No sábado, a programação começa ao meio-dia, com ensaio da cantora Angélika Llopes, na Avenida Ministro Marcos Freire. Às 16h, a Bateria Cabulosa realiza cortejo em frente à Prefeitura. Já às 18h, a Rua do Amparo recebe o aniversário de Benedito da Macuca.

No domingo, a programação começa às 14h, com o ensaio do Bloco Samba Soul Delas, na Praça do Carmo, e do Grupo Batadoní, no Sítio de Seu Reis. Às 14h20, a Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres realiza atividade na sede da Pitombeira dos 4 Cantos.

Às 15h, o Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco promove ensaio em frente à escadaria da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Às 16h, a Troça Anárquica Carnavalesca O Rodo realiza um cortejo de prévia do Carnaval 2027, com concentração nos Quatro Cantos.

A programação foi discutida em uma reunião realizada nesta quinta-feira (10), que contou com representantes da Prefeitura de Olinda e dos blocos. Entre os pontos definidos estão regras para o comércio e para o uso de equipamentos sonoros.

Estabelecimentos comerciais e atividades com utilização sonora deverão respeitar os horários previstos na legislação. De domingo a quarta-feira, o funcionamento é permitido das 8h às 23h. De quinta-feira a sábado, o horário vai das 8h à 1h do dia seguinte. Também foi reforçada a proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro.

Acesso ao Sítio Histórico

Durante os eventos, cinco Pontos de Controle de Acesso serão utilizados para organizar o trânsito de veículos no Sítio Histórico de Olinda. Moradores poderão acessar as áreas controladas mediante apresentação de comprovante de residência ou adesivo utilizado no último Carnaval.

Veículos particulares que estejam conduzindo clientes de bares e restaurantes também poderão trafegar. Táxis e carros de transporte por aplicativo terão acesso desde que comprovem que estão em viagem. Veículos da Prefeitura, BPTur e viaturas de urgência terão trânsito livre.

Os pontos de controle serão instalados na Focca, na Avenida Liberdade; na Rua 27 de Janeiro, próximo à Prefeitura; no Alto da Sé; na Rua 13 de Maio; e na Igreja da Misericórdia.

No Alto da Sé, a descida pela Ladeira da Sé será impedida, com exceção de moradores que residem no trecho entre a ladeira e a Rua do Bonfim. Na Igreja da Misericórdia, a descida de veículos pela ladeira também será bloqueada, com o fluxo desviado para a Rua Saldanha Marinho.

Segurança e saúde

A Guarda Municipal de Olinda atuará nos locais dos eventos com apoio das Polícias Militar e Civil. Segundo a Prefeitura, o período de ensaios começou na segunda-feira (7) e as atividades ocorreram dentro da normalidade.

O Conselho Tutelar e o CREAS também acompanharão ações voltadas à prevenção de situações envolvendo adolescentes com consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Haverá ainda fiscalização do trabalho informal.

Na área da saúde, uma Unidade Básica de Saúde ficará posicionada no Carmo. Equipes também estarão disponíveis para orientações e testagens rápidas, além da distribuição de preservativos.

A Vigilância Sanitária fará fiscalização de alimentos e bebidas, incluindo controle de gelo e água utilizados pelos estabelecimentos.

Para as mulheres, a Prefeitura informou que haverá uma Rede de Proteção durante as ações. Denúncias podem ser feitas pelos números 180, 190, 153 e (81) 99879-0022. Também serão realizadas campanhas de conscientização, como “Não é não”, “Respeito também faz parte da folia” e “Assédio não é brincadeira”.

Programação

Sábado (12)

12h: Ensaio da cantora Angélika Llopes – Avenida Ministro Marcos Freire, 3429

16h: Cortejo da Bateria Cabulosa – em frente à Prefeitura

18h: Aniversário de Benedito da Macuca – Rua do Amparo

Domingo (13)

14h: Ensaio do Bloco Samba Soul Delas – Praça do Carmo

14h: Ensaio do Grupo Batadoní – Sítio de Seu Reis

14h20: Cortejo da Troça Carnavalesca Donzelinhos dos Milagres – sede da Pitombeira dos 4 Cantos

15h: Ensaio do Grupo Percussivo Batuques de Pernambuco – em frente à escadaria da Igreja Nossa Senhora do Carmo

16h: Cortejo da Troça Anárquica Carnavalesca O Rodo – Quatro Cantos



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