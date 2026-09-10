"O brega venceu", diz Priscila Senna antes de estreia no Rock in Rio

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Cantora se apresenta no Palco Favela com o show "No Alto da Minha História", pensado para apresentar elementos da cultura pernambucana no festival

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O brega pernambucano vai chegar ao Rock in Rio pela primeira vez neste sábado (12), com a apresentação da cantora Priscila Senna no palco Favela, espaço dedicado à diversidade e à pluralidade das comunidades.

Às vésperas da estreia na Cidade do Rock, a artista conversou com o JC sobre o show, intitulado “No Alto da Minha História”, que vai revisitar diferentes momentos de sua trajetória.

“Vamos levar bailarinos, minha banda, nossos grandes sucessos do brega. Vai ser histórico. O brega venceu”, afirmou Priscila.

O espetáculo foi pensado para apresentar ao público do festival elementos da cultura pernambucana. A apresentação terá balé, trocas de figurino e sucessos do brega, além de referências a clássicos da música brasileira.

Natural de Olinda, Priscila Senna, conhecida como A Musa, chega a quase 20 anos de carreira marcada pela presença em grandes palcos e por momentos simbólicos para o brega pernambucano.

Entre eles está a gravação de um DVD no Marco Zero do Recife, que reuniu mais de 30 mil pessoas. Em 2020, a cantora também se tornou a primeira artista de brega a se apresentar no palco principal do Carnaval do Recife.

“Estou vivendo um momento muito especial da minha carreira e sei que esse será um daqueles dias que vão ficar marcados para sempre na minha história”, afirmou.

“O brega fala de sentimentos reais”

"O brega fala de sentimentos reais", destaca Priscila Senna - Divulgação

Para Priscila Senna, a expansão do brega pernambucano e a conquista de espaço em grandes eventos estão relacionadas à identificação do público com as histórias contadas nas letras das músicas.

“Não pode faltar a nossa felicidade. A gente canta com o coração e não tem quem não se apaixone pelo nosso brega”.

A cantora afirma que o gênero estabelece uma conexão direta com o cotidiano de quem escuta.

“O brega fala de sentimentos reais, de amor, de sofrimento, de superação e de histórias que todo mundo já viveu. É um gênero que nasceu do povo e que cria uma conexão muito forte com as pessoas”, refletiu.

A artista também destacou as barreiras enfrentadas pelo gênero para conquistar espaço em grandes eventos e ressaltou as dificuldades adicionais enfrentadas por mulheres que cantam brega.

“Para uma mulher cantando brega, tudo foi ainda mais difícil. Estou sendo a primeira, mas quero que muitos outros nomes do brega também tenham oportunidade de cantar no Rock in Rio”.

Da periferia de Olinda ao Rock in Rio

A pernambucana afirmou, ainda, que espera que sua trajetória sirva de inspiração para jovens das periferias. Sena relembrou o início da carreira em Águas Compridas, em Olinda, e as dificuldades enfrentadas para seguir na música.

“Quero que cada jovem da periferia que assistir a esse show entenda que também pode sonhar grande. Saí de Águas Compridas, caminhava a pé para chegar ao estúdio e enfrentei muitas dificuldades, mas nunca deixei de acreditar na música”, contou.

Para ela, chegar ao Rock in Rio representa também a ocupação de um espaço historicamente distante da realidade de muitos artistas periféricos.

“Estar nesse palco é mostrar que a periferia tem talento, potência e merece ocupar todos os espaços. Se a minha trajetória fizer alguém acreditar um pouco mais no próprio sonho, tudo já terá valido a pena”, finalizou.

Pernambucanos no festival

O show de Priscila Senna está marcado para às 16h50 deste sábado (12), no Palco Favela do Rock in Rio.

No mesmo dia, outros dois pernambucanos se apresentam no Palco Sunset: o pianista Amaro Freitas, que sobe ao palco às 15h30, ao lado de Criolo e Dino D’Santiago, e João Gomes, que se apresenta às 20h10, acompanhado pela Orquestra Brasileira.

