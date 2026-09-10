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Cultura | Notícia

Kleber Mendonça Filho participa de sessão comentada de "O Agente Secreto" no Cinema São Luiz

No dia 18 de setembro, a partir das 18h20, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux vão falar sobre o processo criativo do filme e comentar cena a cena

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 8:45
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"O Agente Secreto" terá sessão comentada no Cine São Luiz, com presença do diretor Kleber Mendonça Filho - Victor Jucá/Divulgação

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O longa-metragem “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco, vai voltar ao Cinema São Luiz, no Centro do Recife, para uma sessão especial.

No dia 18 de setembro, o filme será exibido na emblemática sala às 18h20, com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux.

Os cineastas vão falar sobre o processo criativo do filme e comentar cena a cena durante a sessão.

Serão liberados 100 ingressos 30 minutos antes da exibição na bilheteria presencial do São Luiz.

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