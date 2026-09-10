Kleber Mendonça Filho participa de sessão comentada de "O Agente Secreto" no Cinema São Luiz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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No dia 18 de setembro, a partir das 18h20, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux vão falar sobre o processo criativo do filme e comentar cena a cena

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O longa-metragem “O Agente Secreto”, indicado ao Oscar 2026 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco, vai voltar ao Cinema São Luiz, no Centro do Recife, para uma sessão especial.

No dia 18 de setembro, o filme será exibido na emblemática sala às 18h20, com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux.

Os cineastas vão falar sobre o processo criativo do filme e comentar cena a cena durante a sessão.

Serão liberados 100 ingressos 30 minutos antes da exibição na bilheteria presencial do São Luiz.

