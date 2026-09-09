Viva o Centro terá programação cultural no bairro de São José neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atividades gratuitas acontecem das 10h às 13h, com apresentações circenses, frevo e participação de bloco no entorno do Mercado de São José

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O bairro de São José, no Centro do Recife, recebe neste sábado (12) uma nova edição do projeto Viva o Centro. A programação gratuita será realizada das 10h às 13h, na Praça Dom Vital e no entorno do Mercado de São José.

Entre as atrações estão uma apresentação circense itinerante, a participação do Bloco O Bonde e um flash mob de frevo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO (10h às 13h)

Apresentação circense itinerante - 10h às 11h

Flash Mob no Mercado com Frevo a Dois - 12h às 13h

Apresentação itinerante do Bloco o Bonde- 11h 12h

O Viva o Centro é promovido pela Prefeitura do Recife e já realizou atividades em diferentes pontos da região central da cidade.



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