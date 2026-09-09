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Cultura | Notícia

Viva o Centro terá programação cultural no bairro de São José neste sábado

Atividades gratuitas acontecem das 10h às 13h, com apresentações circenses, frevo e participação de bloco no entorno do Mercado de São José

Por Fagner Clemente Publicado em 09/09/2026 às 16:28
Apresentação de frevo
Apresentação de frevo - Arquimedes Santos/Divulgação

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O bairro de São José, no Centro do Recife, recebe neste sábado (12) uma nova edição do projeto Viva o Centro. A programação gratuita será realizada das 10h às 13h, na Praça Dom Vital e no entorno do Mercado de São José.

Entre as atrações estão uma apresentação circense itinerante, a participação do Bloco O Bonde e um flash mob de frevo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO (10h às 13h)

  • Apresentação circense itinerante - 10h às 11h

  •  Flash Mob no Mercado com Frevo a Dois - 12h às 13h

  • Apresentação itinerante do Bloco o Bonde- 11h 12h

O Viva o Centro é promovido pela Prefeitura do Recife e já realizou atividades em diferentes pontos da região central da cidade.

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