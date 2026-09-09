Oscar 2027: veja lista de filmes pré-selecionados para representar o Brasil na premiação
No dia 16 de setembro, será anunciado o filme escolhido para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quarta-feira (9) a lista dos 6 longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. Ao todo, 15 filmes foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga.
No dia 16 de setembro, será anunciado o filme escolhido para representar o país na premiação. A 99ª edição do Oscar será realizada em 14 de março de 2027.
Veja lista dos pré-selecionados:
- "100 Dias", de Carlos Saldanha
- "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai
- "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
- "Feito Pipa", de Allan Deberton
- "Nosso Segredo", de Grace Passô
- "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martin