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Oscar 2027: veja lista de filmes pré-selecionados para representar o Brasil na premiação

No dia 16 de setembro, será anunciado o filme escolhido para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 12:39
Filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 ser&aacute; anunciado dia 16 de setembro
Filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 será anunciado dia 16 de setembro - Martin Vorel / Wikimedia Commons

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A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta quarta-feira (9) a lista dos 6 longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. Ao todo, 15 filmes foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga.

No dia 16 de setembro, será anunciado o filme escolhido para representar o país na premiação. A 99ª edição do Oscar será realizada em 14 de março de 2027.

Veja lista dos pré-selecionados:

  • "100 Dias", de Carlos Saldanha
  • "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai
  • "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
  • "Feito Pipa", de Allan Deberton
  • "Nosso Segredo", de Grace Passô
  • "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martin

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