fechar
Cultura | Notícia

Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna no Recife

Mostra será inaugurada nesta quarta-feira (9), às 19h, na Maurício Redig, em Boa Viagem, e terá visitação gratuita até 17 de setembro

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 9:15
Artista paulistano Sator inaugura exposição "Linhas de Fuga" na Galeria Maurício Redig
Artista paulistano Sator inaugura exposição "Linhas de Fuga" na Galeria Maurício Redig - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A relação entre a tradição geométrica brasileira, a arquitetura moderna e o design industrial é o ponto de partida da exposição “Linhas de Fuga”, que reúne dez obras do artista visual paulistano Sator na Galeria Maurício Redig, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A mostra será inaugurada nesta quarta-feira (9), às 19h, e terá visitação gratuita até 17 de setembro. Nas obras, Sator explora planos, perspectivas, cores e materiais para criar diferentes relações entre forma, espaço e percepção.

A curadoria é de Beth da Matta. “Ao integrar madeira e pintura, Sator transforma procedimentos construtivos em linguagem pictórica, aproximando rigor geométrico e organicidade”, explica a curadora.

Na marchetaria, essa pesquisa ganha uma dimensão material. A precisão do desenho, associada ao design industrial, encontra os veios, texturas e diferentes tonalidades da madeira, criando composições em que geometria e características naturais do material convivem.

Divulgação
Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação
Divulgação
Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação
Divulgação
Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação
Divulgação
Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A pesquisa artística de Sator parte da geometria, do desenho e da construção espacial e estabelece diálogos com referências da tradição geométrica brasileira, da arquitetura modernista e do design industrial.

Esse interesse também aparece na forma como o artista reorganiza volumes, estruturas e perspectivas no plano pictórico, criando novas possibilidades de percepção do espaço.

Serviço

Exposição “Linhas de Fuga”, de Sator
Curadoria: Beth da Matta
Abertura: quarta-feira, 9 de setembro, às 19h
Visitação: até 17 de setembro
Local: Galeria Maurício Redig – Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Boa Viagem
Entrada gratuita

Leia também

Quatro obras de arte são roubadas do Museu Renoir, no sul da França

Quatro obras de arte são roubadas do Museu Renoir, no sul da França
Paula Lima apresenta show "Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante" em Olinda
MÚSICA

Paula Lima apresenta show "Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante" em Olinda

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.