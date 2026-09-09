Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna no Recife

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Mostra será inaugurada nesta quarta-feira (9), às 19h, na Maurício Redig, em Boa Viagem, e terá visitação gratuita até 17 de setembro

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A relação entre a tradição geométrica brasileira, a arquitetura moderna e o design industrial é o ponto de partida da exposição “Linhas de Fuga”, que reúne dez obras do artista visual paulistano Sator na Galeria Maurício Redig, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A mostra será inaugurada nesta quarta-feira (9), às 19h, e terá visitação gratuita até 17 de setembro. Nas obras, Sator explora planos, perspectivas, cores e materiais para criar diferentes relações entre forma, espaço e percepção.

A curadoria é de Beth da Matta. “Ao integrar madeira e pintura, Sator transforma procedimentos construtivos em linguagem pictórica, aproximando rigor geométrico e organicidade”, explica a curadora.

Na marchetaria, essa pesquisa ganha uma dimensão material. A precisão do desenho, associada ao design industrial, encontra os veios, texturas e diferentes tonalidades da madeira, criando composições em que geometria e características naturais do material convivem.

Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação Exposição "Linhas de Fuga", de Sator, reúne arte geométrica e arquitetura moderna - Divulgação

A pesquisa artística de Sator parte da geometria, do desenho e da construção espacial e estabelece diálogos com referências da tradição geométrica brasileira, da arquitetura modernista e do design industrial.

Esse interesse também aparece na forma como o artista reorganiza volumes, estruturas e perspectivas no plano pictórico, criando novas possibilidades de percepção do espaço.

Serviço

Exposição “Linhas de Fuga”, de Sator

Curadoria: Beth da Matta

Abertura: quarta-feira, 9 de setembro, às 19h

Visitação: até 17 de setembro

Local: Galeria Maurício Redig – Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 604, térreo, Boa Viagem

Entrada gratuita

