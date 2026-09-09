Curta-metragem gravado na Zona da Mata e no Agreste de Pernambuco estreia no Festival de Brasília

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Dirigido pela cineasta pernambucana Cíntia Lima, filme terá duas sessões na competição nacional do festival, neste mês de setembro

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Um curta-metragem gravado em cidades da Zona da Mata e do Agreste de Pernambuco terá sua primeira exibição no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais tradicionais eventos do audiovisual no País.

“Banho de Choque”, dirigido pela cineasta pernambucana Cíntia Lima, integra a Mostra Competitiva Nacional da 59ª edição do festival. O filme foi gravado em Carpina, Paudalho, Lagoa do Carro e Tracunhaém, na Mata Norte, além de Feira Nova, no Agreste.

Natural de Carpina, Cíntia constrói a narrativa a partir das paisagens e das relações do interior pernambucano, combinando elementos de suspense e fantasia.

A trama acompanha Lélia, uma mulher de 50 anos que retorna ao interior depois de passar anos distante e tenta reorganizar a própria vida ao lado da família e de amigas antigas. Após um mergulho em uma barragem, a personagem começa a ter visões que borram passado e futuro.

O curta terá duas sessões no Festival de Brasília. A primeira será no dia 18 de setembro, às 21h, no Cine Brasília. A segunda ocorre no dia 19, às 10h, na Sala 2.

O elenco reúne Gheuza, Lalá Vieira, Jailson Silva, MC Negrita e Helena Tenderini. O filme também conta com a participação especial de Vera Baroni, histórica militante do movimento feminista negro em Pernambuco.

“Foi no Festival de Brasília, ainda como atriz, que comecei a pensar com mais força sobre a representação dos corpos negros no cinema e sobre os lugares que eu queria ocupar na construção dessas narrativas”, conta Cíntia.

A cineasta atua no cinema desde 2012 e tem trabalhos ligados à cultura popular pernambucana. Entre eles estão “Eu Sou Raiz” (2021), realizado em parceria com Lílian de Alcântara, e “Rei da Ciranda Pesada” (2024).

“Banho de Choque” tem produção e direção assistente de Lílian de Alcântara e da Olar Filmes, produtora gerenciada por Cíntia e Lílian. O projeto recebeu incentivo do 15º Funcultura Audiovisual e da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Festival de Brasília

Em 2026, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro chega à 59ª edição. O evento recebeu 1.928 inscrições, número recorde em sua história.

Na Mostra Competitiva Nacional, serão exibidos 12 curtas-metragens e sete longas-metragens, além de uma programação que inclui mostras paralelas, atividades formativas, rodadas de negócios e homenagens.

