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AFROPUNK Experience chega a Recife pela primeira vez com Lia de Itamaracá, Ebony e Linn da Quebrada

Evento acontece neste sábado (12), na UFPE, com artistas de diferentes gerações e vertentes da música negra e nomes da cena pernambucana

Por Laís Nascimento Publicado em 09/09/2026 às 11:30 | Atualizado em 09/09/2026 às 11:32
AFROPUNK Experience será neste sábado (12), na UFPE
AFROPUNK Experience será neste sábado (12), na UFPE - @grabrielrenne/Heudes Regis/Divulgação

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O AFROPUNK Experience chega ao Recife pela primeira vez neste sábado (12), levando à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) uma programação que reúne nomes consagrados e artistas da nova geração.

Após passar pelo Rio de Janeiro, o festival itinerante chega com um line-up que reúne Lia de Itamaracá & Daúde, Ebony, Linn da Quebrada, Barbarize, Boneka e Marley no Beat.

Para Rose Sousa, diretora de Negócios da IDW Company, realizadora do evento, a estreia busca estabelecer diálogo com a produção local. “Sempre tem os artistas locais e a gente faz essa mistura de artistas de outras cidades”.

Ao chegar na capital pernambucana, o AFROPUNK mistura a ciranda ao Manguebeat, passando pela música urbana, pela eletrônica e pelas manifestações periféricas.

A proposta, segundo Rose, é fazer com que a circulação do evento também alcance artistas e profissionais negros da cena recifense.

“Tem que dar voz à comunidade negra, mas tem que fazer o dinheiro chegar na comunidade negra”.

Do Manguebeat à música urbana

O festival AFROPUNK começou no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, com a proposta de valorizar e difundir a cultura negra a partir de diferentes expressões. O movimento reúne estética, música e ancestralidade para ressaltar o protagonismo negro na cena punk e alternativa.

O evento já foi realizado em Nova York, Atlanta, Londres, Paris e Joanesburgo e, no Brasil, passou por cidades como Belém, São Paulo, Rio de Janeiro e São Luís. “A gente tem a premissa de tentar e fazer todos os esforços para não concentrar tudo no eixo Rio-São Paulo”, explica Rose.

Chegando em Pernambuco, o festival promove um encontro entre ancestralidade, tradição e produção negra contemporânea.

Da ciranda de Lia, Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2005, com Daúde, ao duo de afropop Barbarize formado por Bárbara Vitória (Babi) e YuriLumin, artistas da Comunidade do Bode, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, o AFROPUNK propõe rever os sons da cidade de um ponto de vista afrocentrado.

O line-up ainda reúne o produtor e beatmaker Marley no Beat, com diferentes vertentes da música urbana, a carioca Ebony, um dos grandes nomes do rap nacional atual, a DJ Boneka e Linn da Quebrada, considerada uma das vozes mais influentes da representatividade LGBTQIAPN+.

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Segundo Rose Sousa, a escolha dos nomes que compõem a programação passa por reflexões sobre a origem dos gêneros musicais e dos artistas.

“O que representa Pernambuco? O que é a raiz negra? Temos o MangueBeat e vamos nos debruçar sobre esse legado. Quem que tá fazendo esse novo ritmo agora? A gente sabe que a cultura de Pernambuco não é só um ritmo e que bebe de outras fontes”.

O projeto apresenta música, dança, teatro e estética afrofuturista para abordar temas ligados à juventude negra, periferia, identidade e resistência cultural. Informações e ingressos no IDW Tickets.

O AFROPUNK Brasil é realizado em Salvador e, neste ano, vai reunir artistas como Gilberto Gil, Jorja Smith, Emicida, Gaby Amarantos, NandaTsunami e Criolo. O evento acontece nos dias 7 e 8 de novembro.

Serviço

AFROPUNK Experience Rio de Janeiro
Data: 12 de setembro
Horário: a partir das 17h30
Local: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Av. Professor Moraes Rego, 1235
Ingressos: a partir de R$ 52

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter Cultura.

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