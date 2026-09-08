Quatro obras de arte são roubadas do Museu Renoir, no sul da França

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O acervo contém 14 pinturas originais de Pierre-Auguste Renoir, bem como suas 40 esculturas, seu mobiliário e seu ateliê. Ele faleceu em 1919.

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Duas pessoas invadiram, na madrugada desta terça-feira, o Museu Renoir na cidade francesa de Cagnes-sur-Mer, localizada na Côte d'Azur, perto de Nice, e levaram quatro obras de arte, das quais três continuam desaparecidas, enquanto a polícia francesa continua à procura dos autores do roubo.



"Esta manhã, dois indivíduos entraram no Museu Renoir e roubaram quatro obras de arte. O alarme do museu foi acionado às 5h48. Às 5h53, ou seja, cinco minutos depois, nossa Polícia Municipal já estava no local", confirmou o prefeito da cidade, Bryan Masson, em uma mensagem nas redes sociais.

Na mesma mensagem, ele explicou que os autores do roubo foram identificados graças às câmeras de videovigilância municipais. "Os dois indivíduos fugiram, abandonando durante a fuga um dos quadros roubados", precisou ele.

Masson denunciou que "atacar o Museu Renoir é atacar uma parte da história e do patrimônio" da cidade, enfatizando a gravidade do caso.

Em sua opinião, o caso também evidencia a necessidade de implementar um plano de segurança para museus e de reforçar a proteção das obras de arte. "Colocaremos em prática todos os meios necessários para proteger melhor esse patrimônio que pertence a todos os moradores de Cagnes-sur-Mer", afirmou.

Conforme explicou, a Polícia Municipal e a Polícia Nacional estão mobilizadas na região e continuam procurando as pessoas envolvidas no ataque ao museu. "Elas estão sendo ativamente procuradas e a investigação está em andamento", resumiu o prefeito do Agrupamento Nacional.

O acervo do museu contém 14 pinturas originais de Pierre-Auguste Renoir, bem como suas 40 esculturas, seu mobiliário e seu ateliê, já que se trata da residência onde o mestre do impressionismo passou os últimos 12 anos de sua vida. Ele faleceu em 1919, aos 78 anos, em Cagnes-sur-Mer, vítima de uma pneumonia.

