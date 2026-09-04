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Cultura | Notícia

Paula Lima apresenta show "Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante" em Olinda

Em formato inédito, apresentação vai revisitar sucessos e referências da carreira da artista, com releituras de Tim Maia, Seu Jorge e Rita Lee

Por JC Publicado em 04/09/2026 às 10:51
Paula Lima traz show "Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante" para Olinda
Paula Lima traz show "Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante" para Olinda - Marco Antonio/Divulgação

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A cantora Paula Lima apresenta nesta sexta-feira (4), no Alma Arte Café, em Olinda, o espetáculo “Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante”, que reúne músicas e histórias que fazem parte de sua trajetória.

Em formato inédito, o show terá uma atmosfera intimista, acompanhada pelo violinista e guitarrista de Bruninho Nunes, e vai revisitar sucessos, memórias e referências de sua carreira.

O repertório terá músicas como “Guarda-Chuva”, “Clareou” e “O Universo Que Habita em Mim”, além de releituras de artistas fundamentais em sua formação musical, entre eles Tim Maia, Jorge Ben Jor, Seu Jorge, Rita Lee e Sandra de Sá.

A apresentação também traz “D’Ouro Brilhante”, composição de Di Mello que dá nome ao show. A faixa antecipa o álbum inédito de Paula Lima previsto para 2027 e acompanha a chegada da cantora à Black Service, selo comandado por Seu Jorge.

Entre músicas e histórias, a cantora revisita canções que atravessaram sua vida e sua carreira, compartilhando com o público as referências e experiências que ajudaram a construir sua identidade artística.

Serviço

Paula Lima apresenta “Eu, Paula Lima – D’Ouro Brilhante”
Data: 4 de setembro de 2026
Horário: 19h
Local: Alma Arte Café
Endereço: Ladeira da Misericórdia, 106 – Carmo, Olinda

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