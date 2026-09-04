Filme pernambucano guardado por meio século ganha primeira exibição pública no Cinema da Fundação

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"Luciana, a Comerciária", longa-metragem de Mozart Cintra, será exibido gratuitamente no Cinema da Fundação no dia 20 de setembro

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Há 50 anos, o cineasta pernambucano Mozart Cintra registrava a trajetória de uma jovem de pouco mais de 20 anos, natural do município de Pedra, no Agreste de Pernambuco, que migra para o Recife em busca de emprego. Ao chegar à capital, ela se depara com uma metrópole moderna, confusa e hostil.

A história está no longa-metragem “Luciana, a Comerciária”, concluído em 1976 e guardado durante meio século sem nunca ter sido exibido no circuito comercial. A obra será apresentada ao público no Cinema da Fundação, no Recife, no dia 20 de setembro, em sessões gratuitas às 16h e às 18h30, na Sala Derby.

A sessão das 16h contará com a presença de familiares de Mozart Cintra, do técnico restaurador Caio Ramon, pesquisador responsável pela articulação que possibilitou a digitalização do filme, e de representantes da Fundação Joaquim Nabuco.

Para Luiz Joaquim, coordenador do Cinema da Fundação, “Luciana, a Comerciária” pode ser compreendido como um “filho tardio do Cinema Marginal”, movimento que teve forte atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador entre 1967 e 1974.

“O enredo ilustra uma história comum e valiosa do êxodo urbano e do cotidiano recifense na década de 1970. Sob esta perspectiva, considero que, se o filme tivesse circulado na época, suas referências de figurino e direção de arte certamente teriam influenciado produções subsequentes. A partir dessa estreia, os pesquisadores talvez possam identificá-lo como o último suspiro do Cinema Marginal brasileiro”, destaca.

Mudança na historiografia do cinema pernambucano

"Luciana, a Comerciária" vai permitir que o cinema pernambucano seja revisitado - Divulgação

Segundo Luiz Joaquim, o resgate da película também pode provocar uma revisão na historiografia oficial do cinema em Pernambuco.

Até então, uma das referências apontadas para a retomada da produção de longas-metragens pernambucanos após um longo hiato era “O Palavrão” (1975), de Cleto Mergulhão, seguido posteriormente por “Baile Perfumado” (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas.

Com o ressurgimento de “Luciana, a Comerciária”, a cronologia da produção cinematográfica pernambucana no período anterior a “Baile Perfumado” ganha um novo capítulo.

O filme também amplia o acervo disponível para pesquisadores interessados na história do cinema produzido no estado.

“A gente está trazendo à vida um filme de 1976, que traz uma infinidade de representações iconográficas da cidade. Será, por exemplo, que a equipe criativa, de figurino e criação de arte de ‘O Agente Secreto’ teria feito algo diferente se tivesse visto ‘Luciana, a Comerciária’, antes?”, reflete Luiz.

“Fantasma” do cinema pernambucano

Apesar de ter sido concluído em 1976, o longa de Mozart Cintra teve apenas três sessões ao longo de sua história – todas fechadas ao público e realizadas naquele mesmo ano.

As exibições aconteceram no Cinema São Luiz, no Recife; no extinto Cine Bandeirante, em Arcoverde; e no também extinto Cine Bairro Novo, em São Lourenço da Mata.

Para Luiz Joaquim, a sessão no Cinema da Fundação representa a oportunidade de “trazer para o mundo um filme apagado, um fantasma na história do cinema pernambucano”.

Entre os fatores que podem ter contribuído para a ausência do longa no circuito comercial estão a fotografia em preto e branco – uma escolha estética que já enfrentava resistência entre exibidores em 1976 – e fragilidades técnicas relacionadas a aspectos como foco e qualidade do som.

Digitalização

A exibição de “Luciana, a Comerciária” só foi possível após a digitalização dos materiais preservados na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A instituição também realizará uma sessão única do filme no dia 20 de setembro.

A articulação para a digitalização foi conduzida pelo pernambucano Caio Ramon, que pesquisa a obra como objeto de estudo em seu mestrado.

“De 1983 até 2016, os materiais ficaram conservados nos depósitos da Cinemateca Brasileira e, a partir do fluxo de duplicação fotoquímica que a Cinemateca Brasileira mantém, os materiais foram duplicados fotoquimicamente para um novo suporte”, explica.

A versão que será exibida no Cinema da Fundação é digitalizada, mas não restaurada.

“Quando eu analisei os negativos originais para fazer a digitalização, os materiais já estavam deteriorados de um modo muito intenso”, afirma Caio.

Legado familiar

Exibição de filme ganha caráter de homenagem póstuma à trajetória, ao legado e à persistência de Mozart e Celeida Cintra - Divulgação

A história do resgate do filme também envolve a persistência da família de Mozart Cintra.

Em 2003, Celeida Sette Cintra, viúva do cineasta, procurou o Cinema da Fundação levando a única cópia de difusão da obra em película 35 mm. Responsável pela produção e pela criação artística do filme, Celeida também atuou como cantora na obra.

Após uma avaliação técnica, os profissionais do equipamento constataram que, dos quatro rolos da película, apenas um estava em condições de uso. Na ocasião, cerca de 15 minutos do filme foram projetados para Celeida no Cinema da Fundação.

“O sonho dela era rever o filme e passar para a família”, lembra Luiz Joaquim.

Durante décadas, ela manteve as latas de película guardadas e lutou para que a obra completa do marido pudesse ser novamente exibida.

Celeida, porém, faleceu menos de dois meses antes da sessão que finalmente levará o filme ao público e reunirá seus familiares.

A exibição de “Luciana, a Comerciária” no Cinema da Fundação ganha, assim, também um caráter de homenagem póstuma à trajetória, ao legado e à persistência de Mozart e Celeida Cintra.

