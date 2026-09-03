Rock Rec Festival leva grandes nomes do rock nacional ao Centro de Convenções de Pernambuco em 19 de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Terceira edição terá as bandas Capital Inicial, Jota Quest, Biquini, Nação Zumbi, Camisa de Vênus e Charlie Brown Jr entre as atrações

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Para os amantes do rock brasileiro, começou a contagem regressiva para a 3ª edição do Rock Rec Festival, que será realizado no próximo dia 19 de setembro. Com dois palcos principais e outro dedicado ao cenário local, o festival acontecerá na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, localizado em Olinda.

A programação reúne bandas que ajudaram a construir a história do rock nacional. Capital Inicial, Jota Quest, Biquini, Nação Zumbi, Camisa de Vênus e Charlie Brown Jr. estão entre as atrações confirmadas.

Já no Palco Pernambuco, sete bandas terão espaço para apresentar seus trabalhos e representar a produção de rock feita na região. São elas: Macfly, Bob Tayson, Anabela, Papaninfa, Zero Bronca, Vitraz e Fantasma.

A presença dos artistas pernambucanos reforça uma característica histórica do Recife: a cidade que revelou nomes importantes para a música brasileira e que mantém uma cena de rock ativa, com bandas de diferentes gerações e propostas.

A realização é da Festa Cheia Produções. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 130, pelo site da Bilheteria Digital, na loja Esposende do shopping RioMar, na loja Yoko Brazil Store, no bairro do Espinheiro, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping. Outras informações podem ser acompanhadas pelo perfil @rockrecfestival.