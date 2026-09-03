Rock Rec Festival leva grandes nomes do rock nacional ao Centro de Convenções de Pernambuco em 19 de setembro
Terceira edição terá as bandas Capital Inicial, Jota Quest, Biquini, Nação Zumbi, Camisa de Vênus e Charlie Brown Jr entre as atrações
Por
JC
Publicado em 03/09/2026 às 14:48
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Para os amantes do rock brasileiro, começou a contagem regressiva para a 3ª edição do Rock Rec Festival, que será realizado no próximo dia 19 de setembro. Com dois palcos principais e outro dedicado ao cenário local, o festival acontecerá na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, localizado em Olinda.
A programação reúne bandas que ajudaram a construir a história do rock nacional. Capital Inicial, Jota Quest, Biquini, Nação Zumbi, Camisa de Vênus e Charlie Brown Jr. estão entre as atrações confirmadas.
Já no Palco Pernambuco, sete bandas terão espaço para apresentar seus trabalhos e representar a produção de rock feita na região. São elas: Macfly, Bob Tayson, Anabela, Papaninfa, Zero Bronca, Vitraz e Fantasma.
A presença dos artistas pernambucanos reforça uma característica histórica do Recife: a cidade que revelou nomes importantes para a música brasileira e que mantém uma cena de rock ativa, com bandas de diferentes gerações e propostas.
A realização é da Festa Cheia Produções. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 130, pelo site da Bilheteria Digital, na loja Esposende do shopping RioMar, na loja Yoko Brazil Store, no bairro do Espinheiro, e na Chilli Beans do Caruaru Shopping. Outras informações podem ser acompanhadas pelo perfil @rockrecfestival.