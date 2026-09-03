Projeto de produção audiovisual para adolescentes em Pernambuco conquista sete prêmios em Gramado
Em 21 edições, Trela Audiovisual já recebeu mais de mil inscrições e formou cerca de 300 jovens em oficinas, laboratórios e cursos
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A juventude pernambucana ganhou espaço na tela e nos bastidores do cinema. Ao longo do mês de julho, adolescentes ocuparam a Cinemateca Pernambucana, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, para transformar experiências, ideias e histórias em produções audiovisuais.
O resultado dessa formação chegou ao Festival de Cinema de Gramado. Quatro curtas-metragens produzidos por participantes do Trela Audiovisual foram selecionados para a 2ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo, parte da programação do festival. Juntos, os filmes conquistaram sete prêmios.
O curta "Espectro" venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Som Ensino Fundamental). "Destino Final" recebeu os prêmios de Melhor Direção e Melhor Direção de Arte (Ensino Fundamental). "O Que É o Amor no Meio desse Preto e Branco" foi reconhecido como Melhor Som (Ensino Médio), enquanto "Dia de Entregador" recebeu Menção Honrosa (Ensino Médio).
Durante esta edição do Trela Audiovisual, projeto que investe na construção do futuro da sétima arte, 25 alunos tiveram contato com diferentes etapas da produção de curtas-metragens, processos de criação e desenvolvimento das filmagens.
O Trela busca investir na formação gratuita de adolescentes para estimular o surgimento de novos realizadores.
"Estar em um festival do prestígio do Festival de Gramado, por meio de sua mostra infanto-juvenil, traz uma validação enorme para o nosso trabalho. Mais importante do que os prêmios é o legado e o reconhecimento do esforço dos nossos alunos. Esse retorno coroa o trabalho deles e, consequentemente, representa um reconhecimento para o Trela e para nós", afirmam os realizadores Vinicius Gouveia, Ingrid Xavier e Vitória Victor.
Formação e democratização do cinema
Desde 2017, o Trela Audiovisual já realizou 21 edições, recebeu mais de mil inscrições e formou cerca de 300 participantes em oficinas, laboratórios e cursos voltados para diferentes etapas da produção audiovisual.
Além de ensinar técnicas de cinema, o projeto busca democratizar o acesso à linguagem audiovisual e estimular narrativas construídas a partir das experiências e dos territórios dos próprios participantes.
O processo seletivo adota ações afirmativas, com cotas destinadas a estudantes e egressos de escolas públicas, pessoas pretas, pardas e indígenas, mulheres, pessoas transgêneras e pessoas não binárias.
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O projeto é financiado pelo Funcultura, por meio da Fundarpe e do Governo de Pernambuco, com apoio da Cinemateca Pernambucana.
Futuros cineastas
A iniciativa de aproximar adolescentes do cinema e incentivar novos talentos já começa a se refletir nas escolhas profissionais dos participantes.
Levi Meireles, 16 anos, tinha afinidade com a área e, após a experiência do Trela, decidiu cursar Cinema na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
"O que mais me chamou a atenção foi a quantidade de pensamento envolvida por trás de cada decisão e como cada detalhe realmente importa, algo que não percebemos quando somos apenas espectadores consumindo o filme", afirma.
No projeto, Levi participou da produção de "Me Mande um Sinal", curta que aborda a Língua Brasileira de Sinais (Libras). A história acompanha um rapaz que tenta devolver um livro a uma menina, mas os dois enfrentam uma barreira de comunicação porque ela é surda.
"Tivemos a oportunidade de manusear diversos equipamentos diferentes e mais profissionais do que qualquer outro a que eu já tenha tido acesso antes. Com isso, descobrimos que o cinema é um trabalho extremamente colaborativo e que a organização é fundamental", conta.
Outra participante que pretende seguir carreira no audiovisual é Julia Pereira, de 14 anos. Ela participou de uma edição do projeto realizada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e integrou a equipe responsável por "Destino Final", curta ambientado em um mundo apocalíptico após uma invasão zumbi.
Após vencer em duas categorias em Gramado, a estudante destaca o desejo de continuar trabalhando no audiovisual, um sonho antigo.
"Começar essa carreira em um ramo tão bonito por conta do Trela é muito importante para mim. Espero que todos tenham a oportunidade de seguir carreira no audiovisual, se assim desejarem. É uma carreira muito bonita e importante, que já começou dessa forma".