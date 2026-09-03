fechar
Cultura | Notícia

Maurício Manieri se apresenta no Teatro Guararapes com nova turnê em setembro

Cantor se apresenta em Olinda no dia 11 de setembro com espetáculo que reúne sucessos da carreira e clássicos do pop romântico nacional.

Por Fagner Clemente Publicado em 03/09/2026 às 21:58
Maurício Manieri se apresenta no Teatro Guararapes com nova turnê em setembro
Maurício Manieri se apresenta no Teatro Guararapes com nova turnê em setembro - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O cantor Maurício Manieri se apresenta no Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 11 de setembro. O artista chega a Pernambuco com a nova fase da turnê “Classics - Tour Inesquecível”, que reúne músicas de sua carreira e versões de clássicos do pop romântico.

O show está marcado para as 21h e terá no repertório sucessos como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Classic” e “Pensando em Você”. A apresentação também inclui músicas nacionais e internacionais que ganharam novas versões na voz do cantor.

Os ingressos custam entre R$ 110 e R$ 320, com valores que variam conforme o setor e a modalidade da entrada. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Cecon Tickets (cecontickets.com.br).

Para a nova temporada, o espetáculo conta com mudanças no cenário, figurino e arranjos musicais. A apresentação alterna momentos ao piano e músicas mais dançantes, além de contar com a participação da banda que acompanha o artista.

Serviço

Maurício Manieri – Classics - Tour Inesquecível
Data: 11 de setembro de 2026
Horário: 21h
Local: Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
Classificação: Livre. Menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
Ingressos: R$ 110 a R$ 320.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Ana Carolina apresenta turnê "25 Anas" em Recife; veja data, horário e ingressos
25 anos de carreira

Ana Carolina apresenta turnê "25 Anas" em Recife; veja data, horário e ingressos
"O pernambucano entende profundamente": Ana Carolina abre o coração sobre os 25 anos de carreira, maturidade e a força do público
show

"O pernambucano entende profundamente": Ana Carolina abre o coração sobre os 25 anos de carreira, maturidade e a força do público

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br