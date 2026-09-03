Maurício Manieri se apresenta no Teatro Guararapes com nova turnê em setembro

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Cantor se apresenta em Olinda no dia 11 de setembro com espetáculo que reúne sucessos da carreira e clássicos do pop romântico nacional.

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O cantor Maurício Manieri se apresenta no Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 11 de setembro. O artista chega a Pernambuco com a nova fase da turnê “Classics - Tour Inesquecível”, que reúne músicas de sua carreira e versões de clássicos do pop romântico.

O show está marcado para as 21h e terá no repertório sucessos como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Classic” e “Pensando em Você”. A apresentação também inclui músicas nacionais e internacionais que ganharam novas versões na voz do cantor.

Os ingressos custam entre R$ 110 e R$ 320, com valores que variam conforme o setor e a modalidade da entrada. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Cecon Tickets (cecontickets.com.br).

Para a nova temporada, o espetáculo conta com mudanças no cenário, figurino e arranjos musicais. A apresentação alterna momentos ao piano e músicas mais dançantes, além de contar com a participação da banda que acompanha o artista.

Serviço

Maurício Manieri – Classics - Tour Inesquecível

Data: 11 de setembro de 2026

Horário: 21h

Local: Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Classificação: Livre. Menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Ingressos: R$ 110 a R$ 320.

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