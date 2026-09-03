Evento gratuito reúne grupos da Xambá e marca retorno de banda em Olinda
Café com Bongarbit acontece neste sábado (5), no bairro de São Benedito, com shows, poesia, improviso e microfone aberto ao público
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A terceira edição do Café com Bongarbit será realizada neste sábado (5), a partir das 16h, no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, em São Benedito, Olinda. A programação é gratuita e reúne música, poesia e apresentações abertas ao público.
Entre as atrações estão o Mixidinho da Xambá, formado por crianças do Quilombo da Xambá, e a banda Sentido Único, que retorna aos palcos após dois anos de hiato. O grupo é formado por André Cordeiro, Beto Xambá e Thulio Xambá.
A programação também contará com microfone aberto para poetas, declamadores, MCs e demais participantes interessados em apresentar músicas, versos e improvisações.
O Café com Bongarbit integra o projeto Bongarbit: Escola de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá, que busca aproximar conhecimentos ligados às tradições afro-brasileiras de práticas de cultura maker e tecnologias digitais.
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Serviço
3ª edição do Café com Bongarbit
Sábado (5)
A partir das 16h
Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, Rua Ieda, nº 103, São Benedito, Olinda
Entrada gratuita