Evento gratuito reúne grupos da Xambá e marca retorno de banda em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Café com Bongarbit acontece neste sábado (5), no bairro de São Benedito, com shows, poesia, improviso e microfone aberto ao público

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A terceira edição do Café com Bongarbit será realizada neste sábado (5), a partir das 16h, no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, em São Benedito, Olinda. A programação é gratuita e reúne música, poesia e apresentações abertas ao público.

Entre as atrações estão o Mixidinho da Xambá, formado por crianças do Quilombo da Xambá, e a banda Sentido Único, que retorna aos palcos após dois anos de hiato. O grupo é formado por André Cordeiro, Beto Xambá e Thulio Xambá.

A programação também contará com microfone aberto para poetas, declamadores, MCs e demais participantes interessados em apresentar músicas, versos e improvisações.

O Café com Bongarbit integra o projeto Bongarbit: Escola de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá, que busca aproximar conhecimentos ligados às tradições afro-brasileiras de práticas de cultura maker e tecnologias digitais.

Serviço

3ª edição do Café com Bongarbit

Sábado (5)

A partir das 16h

Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá, Rua Ieda, nº 103, São Benedito, Olinda

Entrada gratuita

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