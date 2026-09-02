Shopping Boa Vista promove programação com música e gastronomia às quintas-feiras

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Evento ocorre durante o mês de setembro, com apresentações musicais gratuitas e promoções em operações de alimentação do centro de compras

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O Shopping Boa Vista, na área central do Recife, realiza, a partir desta quinta-feira (3), a sétima edição do Quinta do Clone. A programação acontece todas as quintas-feiras de setembro, das 16h às 21h, com promoções em estabelecimentos de alimentação e apresentações musicais gratuitas.

A ação segue até o dia 24. Durante o período, clientes poderão encontrar promoções de itens em dobro nas operações participantes. A programação musical começa às 17h e será realizada simultaneamente na Praça dos Sabores, na primeira etapa do shopping, e na Praça Gourmet, na terceira etapa.

Programação

Nesta quinta-feira (3), as apresentações ficam por conta de Cauê Castro, na Praça dos Sabores, e Di Fernandez, na Praça Gourmet. No dia 10, o Grupo Repaginado se apresenta na primeira etapa, enquanto Cauê Castro ocupa a terceira etapa.

Já no dia 17, Cauê Castro volta à Praça dos Sabores e o Grupo Repaginado se apresenta na Praça Gourmet. Encerrando a programação, no dia 24, Di Fernandez estará na primeira etapa e Cauê Castro na terceira.

Entre as operações de alimentação participantes estão Bob's, Companhia do Churrasco, Dejoly Gelato, Galetus, Julietto Festas, Loucos por Coxinha, Milky Moo, Nawá Sorvetes, Pacífico, Pizzaria Atlântico, República dos Pastéis, Sal e Brasa, Santa Gula e The Angus.

Serviço

Quinta do Clone

Quando: quintas-feiras, de 3 a 24 de setembro

Horário: das 16h às 21h; shows a partir das 17h

Local: Shopping Boa Vista, Recife



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