Shopping Boa Vista promove programação com música e gastronomia às quintas-feiras
Evento ocorre durante o mês de setembro, com apresentações musicais gratuitas e promoções em operações de alimentação do centro de compras
Por
Fagner Clemente
Publicado em 02/09/2026 às 21:35
| Atualizado em 02/09/2026 às 21:42
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O Shopping Boa Vista, na área central do Recife, realiza, a partir desta quinta-feira (3), a sétima edição do Quinta do Clone. A programação acontece todas as quintas-feiras de setembro, das 16h às 21h, com promoções em estabelecimentos de alimentação e apresentações musicais gratuitas.
A ação segue até o dia 24. Durante o período, clientes poderão encontrar promoções de itens em dobro nas operações participantes. A programação musical começa às 17h e será realizada simultaneamente na Praça dos Sabores, na primeira etapa do shopping, e na Praça Gourmet, na terceira etapa.
Programação
Nesta quinta-feira (3), as apresentações ficam por conta de Cauê Castro, na Praça dos Sabores, e Di Fernandez, na Praça Gourmet. No dia 10, o Grupo Repaginado se apresenta na primeira etapa, enquanto Cauê Castro ocupa a terceira etapa.
Já no dia 17, Cauê Castro volta à Praça dos Sabores e o Grupo Repaginado se apresenta na Praça Gourmet. Encerrando a programação, no dia 24, Di Fernandez estará na primeira etapa e Cauê Castro na terceira.
Entre as operações de alimentação participantes estão Bob's, Companhia do Churrasco, Dejoly Gelato, Galetus, Julietto Festas, Loucos por Coxinha, Milky Moo, Nawá Sorvetes, Pacífico, Pizzaria Atlântico, República dos Pastéis, Sal e Brasa, Santa Gula e The Angus.
Serviço
Quinta do Clone
Quando: quintas-feiras, de 3 a 24 de setembro
Horário: das 16h às 21h; shows a partir das 17h
Local: Shopping Boa Vista, Recife
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