fechar
Cultura | Notícia

Shopping Boa Vista promove programação com música e gastronomia às quintas-feiras

Evento ocorre durante o mês de setembro, com apresentações musicais gratuitas e promoções em operações de alimentação do centro de compras

Por Fagner Clemente Publicado em 02/09/2026 às 21:35 | Atualizado em 02/09/2026 às 21:42
Shopping Boa Vista promove programação com música e gastronomia às quintas-feiras
Shopping Boa Vista promove programação com música e gastronomia às quintas-feiras - Grupo Repaginado/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Shopping Boa Vista, na área central do Recife, realiza, a partir desta quinta-feira (3), a sétima edição do Quinta do Clone. A programação acontece todas as quintas-feiras de setembro, das 16h às 21h, com promoções em estabelecimentos de alimentação e apresentações musicais gratuitas.

A ação segue até o dia 24. Durante o período, clientes poderão encontrar promoções de itens em dobro nas operações participantes. A programação musical começa às 17h e será realizada simultaneamente na Praça dos Sabores, na primeira etapa do shopping, e na Praça Gourmet, na terceira etapa.

Programação

Nesta quinta-feira (3), as apresentações ficam por conta de Cauê Castro, na Praça dos Sabores, e Di Fernandez, na Praça Gourmet. No dia 10, o Grupo Repaginado se apresenta na primeira etapa, enquanto Cauê Castro ocupa a terceira etapa.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já no dia 17, Cauê Castro volta à Praça dos Sabores e o Grupo Repaginado se apresenta na Praça Gourmet. Encerrando a programação, no dia 24, Di Fernandez estará na primeira etapa e Cauê Castro na terceira.

Entre as operações de alimentação participantes estão Bob's, Companhia do Churrasco, Dejoly Gelato, Galetus, Julietto Festas, Loucos por Coxinha, Milky Moo, Nawá Sorvetes, Pacífico, Pizzaria Atlântico, República dos Pastéis, Sal e Brasa, Santa Gula e The Angus.

Serviço

Quinta do Clone
Quando: quintas-feiras, de 3 a 24 de setembro
Horário: das 16h às 21h; shows a partir das 17h
Local: Shopping Boa Vista, Recife

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Ney Matogrosso apresenta turnê de 85 anos em Pernambuco com repertório inédito
MÚSICA

Ney Matogrosso apresenta turnê de 85 anos em Pernambuco com repertório inédito
Morre Gracindo Jr., ator de "Chiquinha Gonzaga" e "Celebridade", aos 83 anos
LUTO

Morre Gracindo Jr., ator de "Chiquinha Gonzaga" e "Celebridade", aos 83 anos

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br