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Cultura | Notícia

Ney Matogrosso apresenta turnê de 85 anos em Pernambuco com repertório inédito

Com novos figurinos e proposta de experimentação no palco, "85 Anos de Ousadia" chega ao Classic Hall, em Olinda, no dia 17 de abril de 2027

Por Laís Nascimento Publicado em 02/09/2026 às 8:48
Turn&ecirc; &quot;85 Anos de Ousadia&quot;, de Ney Matogrosso, chega ao Classic Hall no dia 17 de abril de 2027
Turnê "85 Anos de Ousadia", de Ney Matogrosso, chega ao Classic Hall no dia 17 de abril de 2027 - WAGNER RAMOS/PCR

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Um dos maiores ícones da música brasileira, Ney Matogrosso apresenta a turnê de celebração de seus 85 anos em Pernambuco no dia 17 de abril de 2027. O show será realizado no Classic Hall, em Olinda, com figurinos e repertórios inéditos.

O projeto “85 Anos de Ousadia” registra a essência do artista que se transformou ao longo de mais de oito décadas, construiu novas possibilidades de fazer arte no país e comemora a liberdade de continuar criando.

A série de shows rodará o Brasil ao longo de 2027, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.

Na turnê, Ney Matogrosso não deve se apegar a narrativas nostálgicas ou retrospectivas, nem fazer da celebração uma despedida. A ideia do projeto é celebrar a trajetória inventiva do artista e fazer do palco um espaço de experimentação e autonomia.

“A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar”, afirma Ney.

Desde que o Brasil o conheceu à frente dos Secos & Molhados, no início dos anos 1970, Matogrosso reinventou formas de se apresentar e representar.

O artista se destacou durante a ditadura militar com a voz, a presença de palco, a maquiagem e os figurinos, que tornaram-se elementos de sua arte. Aos 85 anos, Ney Matogrosso, além de carregar essa marca, a transforma em combustível para o que ainda quer fazer nos palcos.

“Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos”, revela Ney.

A identidade visual de “85 Anos de Ousadia” conta com fotografias assinadas pelo norte-americano David LaChapelle, feitas em um ensaio realizado em São Paulo. Matogrosso é o primeiro artista brasileiro a ser fotografado por LaChapelle, conhecido por construir universos surrealistas e por ter colaborado com alguns dos principais nomes da cultura pop, como Madonna e Elton John.

Serviço

Ney Matogrosso - 85 Anos de Ousadia
Data: 17 de abril de 2027
Local: Classic Hall – Av. Governador Agamenon Magalhães, S/N, Olinda
Valor: a partir de R$ 147,50

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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