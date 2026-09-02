Ney Matogrosso apresenta turnê de 85 anos em Pernambuco com repertório inédito
Com novos figurinos e proposta de experimentação no palco, "85 Anos de Ousadia" chega ao Classic Hall, em Olinda, no dia 17 de abril de 2027
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Um dos maiores ícones da música brasileira, Ney Matogrosso apresenta a turnê de celebração de seus 85 anos em Pernambuco no dia 17 de abril de 2027. O show será realizado no Classic Hall, em Olinda, com figurinos e repertórios inéditos.
O projeto “85 Anos de Ousadia” registra a essência do artista que se transformou ao longo de mais de oito décadas, construiu novas possibilidades de fazer arte no país e comemora a liberdade de continuar criando.
A série de shows rodará o Brasil ao longo de 2027, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte.
Na turnê, Ney Matogrosso não deve se apegar a narrativas nostálgicas ou retrospectivas, nem fazer da celebração uma despedida. A ideia do projeto é celebrar a trajetória inventiva do artista e fazer do palco um espaço de experimentação e autonomia.
“A idade e o tempo de carreira não impactam em nada. Eu continuo na estrada, gosto de ter gente na minha frente e de dançar”, afirma Ney.
Desde que o Brasil o conheceu à frente dos Secos & Molhados, no início dos anos 1970, Matogrosso reinventou formas de se apresentar e representar.
O artista se destacou durante a ditadura militar com a voz, a presença de palco, a maquiagem e os figurinos, que tornaram-se elementos de sua arte. Aos 85 anos, Ney Matogrosso, além de carregar essa marca, a transforma em combustível para o que ainda quer fazer nos palcos.
“Vou recriar figurinos clássicos que remetem à minha trajetória, mas todos com ares inéditos”, revela Ney.
A identidade visual de “85 Anos de Ousadia” conta com fotografias assinadas pelo norte-americano David LaChapelle, feitas em um ensaio realizado em São Paulo. Matogrosso é o primeiro artista brasileiro a ser fotografado por LaChapelle, conhecido por construir universos surrealistas e por ter colaborado com alguns dos principais nomes da cultura pop, como Madonna e Elton John.
Serviço
Ney Matogrosso - 85 Anos de Ousadia
Data: 17 de abril de 2027
Local: Classic Hall – Av. Governador Agamenon Magalhães, S/N, Olinda
Valor: a partir de R$ 147,50