fechar
Cultura | Notícia

Morre Gracindo Jr., ator de "Chiquinha Gonzaga" e "Celebridade", aos 83 anos

Com mais de cinco décadas de carreira no teatro, televisão, rádio e cinema, ator participou de novelas como "Chiquinha Gonzaga" e "Celebridade"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/09/2026 às 10:39
Ator, diretor e roteirista Gracindo Jr. morreu nesta quarta-feira (2), aos 83 anos
Ator, diretor e roteirista Gracindo Jr. morreu nesta quarta-feira (2), aos 83 anos - Globo/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu na manhã desta quarta-feira (2), aos 83 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Pedro Gracindo, ao G1.

Nascido Epaminondas Xavier Gracindo, o artista acumulou mais de 50 anos de carreira no teatro, na televisão, no rádio e no cinema. Filho do ator Paulo Gracindo, ele participou da inauguração da TV Globo, em 1965, e integrou produções da emissora desde os primeiros anos de funcionamento.

Entre as novelas das quais participou estão "Chiquinha Gonzaga", "Padre Tião", "Celebridade", "A Próxima Atração", "Os Ossos do Barão" e "Supermanoela".

Ao longo da carreira, Gracindo Jr. também atuou como diretor, além de manter trabalhos ligados ao teatro, à televisão, ao rádio e ao cinema.

Leia também

Ney Matogrosso apresenta turnê de 85 anos em Pernambuco com repertório inédito
MÚSICA

Ney Matogrosso apresenta turnê de 85 anos em Pernambuco com repertório inédito
"Todos nós temos um pouco do Otávio", diz Luiz Fernando Guimarães sobre "Baixa Sociedade"
lenda

"Todos nós temos um pouco do Otávio", diz Luiz Fernando Guimarães sobre "Baixa Sociedade"

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.