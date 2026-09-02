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Cultura | Notícia

Maracatu de Baque Solto ganha programação gratuita em quatro cidades da Zona da Mata Norte

Programação segue até novembro, com apresentações, ações em escolas, cinema e atividades culturais em quatro municípios da região

Por Laís Nascimento Publicado em 02/09/2026 às 11:25 | Atualizado em 02/09/2026 às 11:26
Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte chega à 8ª edição
Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte chega à 8ª edição - Divulgação

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A tradição do Maracatu de Baque Solto ganha programação gratuita em quatro municípios da Zona da Mata Norte de Pernambuco até o mês de novembro. Iniciado em 22 de agosto, o 8º Encontro de Mestres de Maracatu da região segue até 21 de novembro, passando por Nazaré da Mata, Itaquitinga, Ferreiros e Tracunhaém.

Com a proposta de valorizar e preservar uma das principais manifestações da cultura popular pernambucana, o encontro reúne apresentações públicas, ações de articulação com escolas das redes estadual e municipal e atividades voltadas à difusão cultural.

Ao longo da programação, as sedes dos maracatus de baque solto recebem integrantes das agremiações Maracatu Leão Faceiro, Maracatu Leãozinho de Itaquitinga, Maracatu Estrela da Serra e Maracatu Águia de Fogo.

Participam das atividades folgazões, caboclos, mestres, contramestres e contramestras.

“O projeto nasce da ideia de valorizar os mestres, que são os responsáveis pela salvaguarda da brincadeira, e isso é garantir que a memória, a poesia e a tradição do Maracatu de Baque Solto permaneçam vivas para as próximas gerações”, afirma Régis Arruda, produtor do encontro.

Além das apresentações dos maracatus, a programação conta com um palco alternativo e móvel do Som na Rural e sessões do Cineclube Tela da Mata, que exibe produções audiovisuais locais.

O encontro é realizado com incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), com apoio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo de Pernambuco.

Programação

12 de setembro – Sede do Maracatu Estrela da Serra de Açudinho, em Tracunhaém
Abertura com a Ciranda Balanço do Amor, de Mestre Luiz Henrique

10 de outubro – Sede do Maracatu Leãozinho de Itaquitinga, em Itaquitinga
Abertura com Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

21 de novembro – Sede do Maracatu Leão Faceiro, em Nazaré da Mata
Abertura com o grupo Coco da Mata

Serviço

8º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte
Período: até 21 de novembro
Locais: sedes dos Maracatus Águia de Fogo, Estrela da Serra de Açudinho, Leãozinho de Itaquitinga e Leão Faceiro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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