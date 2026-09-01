Setembro tem programação especial em homenagem a Josué de Castro no Recife
Atividades promovidas pelo Centro Josué de Castro incluem debates sobre meio ambiente, juventude, lançamento de livro e mostra de curtas
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O Centro Josué de Castro realiza, ao longo de setembro, uma programação para atualizar o pensamento e a obra do cientista pernambucano. Neste ano, as atividades têm como foco temas como meio ambiente e juventude, com ações voltadas principalmente para estudantes e para o público em geral.
Segundo o presidente do Centro Josué de Castro, o sociólogo José Arlindo, a proposta é aproximar os temas abordados pelo cientista de questões atuais.
“O Mês Josué de Castro, comemorado todo ano em setembro, objetiva atualizar o pensamento do consagrado cientista pernambucano. Em 2026, o mês será dedicado à discussão com alunos de escolas públicas sobre meio ambiente e juventude.”
Programação começa com estudantes
A programação desta terça-feira (1º) reúne alunos do Colégio Monsenhor Fabrício no Centro Josué de Castro. A atividade conta com exposição guiada, palestra sobre meio ambiente e exibição de um curta-metragem sobre a realidade local.
A agenda também terá, no dia 16, o lançamento do livro "O Combatente da Fome", de Marina Gusmão de Mendonça. No dia 23, haverá palestra do professor Elimar Pinheiro do Nascimento e lançamento do livro "Juventude e Clima: Vozes do Futuro". A programação termina no dia 30, com uma mostra de curtas de estudantes da UFPE, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Derby.
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Peixinhos será tema de atividade
Entre os assuntos abordados na programação está a realidade do bairro de Peixinhos, com questões relacionadas ao saneamento e à resistência de grupos culturais locais. José Arlindo lembra a trajetória do antigo Centro Cultural de Peixinhos, o Nascedouro de Peixinhos, que chegou a contar com biblioteca, quadra e teatro.
“Peixinhos teve seu auge com a implantação do Centro Cultural de Peixinhos, o Nascedouro de Peixinhos, no início dos anos 2000, que contava com biblioteca, quadra e teatro e recebeu até o apoio do Banco Mundial. Hoje, o que resiste é a Biblioteca Popular.”
Serviço
Setembro: Mês Josué de Castro
Local: Centro Josué de Castro, Recife
Datas: 1º, 16 e 23 de setembro
Horários: 1º de setembro, das 8h às 12h; 16 e 23 de setembro, às 17h
30 de setembro: Mostra de Curtas de estudantes da UFPE, às 17h, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Derby.