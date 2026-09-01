Setembro tem programação especial em homenagem a Josué de Castro no Recife

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Atividades promovidas pelo Centro Josué de Castro incluem debates sobre meio ambiente, juventude, lançamento de livro e mostra de curtas

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O Centro Josué de Castro realiza, ao longo de setembro, uma programação para atualizar o pensamento e a obra do cientista pernambucano. Neste ano, as atividades têm como foco temas como meio ambiente e juventude, com ações voltadas principalmente para estudantes e para o público em geral.

Segundo o presidente do Centro Josué de Castro, o sociólogo José Arlindo, a proposta é aproximar os temas abordados pelo cientista de questões atuais.

“O Mês Josué de Castro, comemorado todo ano em setembro, objetiva atualizar o pensamento do consagrado cientista pernambucano. Em 2026, o mês será dedicado à discussão com alunos de escolas públicas sobre meio ambiente e juventude.”

Programação começa com estudantes

A programação desta terça-feira (1º) reúne alunos do Colégio Monsenhor Fabrício no Centro Josué de Castro. A atividade conta com exposição guiada, palestra sobre meio ambiente e exibição de um curta-metragem sobre a realidade local.

A agenda também terá, no dia 16, o lançamento do livro "O Combatente da Fome", de Marina Gusmão de Mendonça. No dia 23, haverá palestra do professor Elimar Pinheiro do Nascimento e lançamento do livro "Juventude e Clima: Vozes do Futuro". A programação termina no dia 30, com uma mostra de curtas de estudantes da UFPE, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Derby.

Peixinhos será tema de atividade

Entre os assuntos abordados na programação está a realidade do bairro de Peixinhos, com questões relacionadas ao saneamento e à resistência de grupos culturais locais. José Arlindo lembra a trajetória do antigo Centro Cultural de Peixinhos, o Nascedouro de Peixinhos, que chegou a contar com biblioteca, quadra e teatro.

“Peixinhos teve seu auge com a implantação do Centro Cultural de Peixinhos, o Nascedouro de Peixinhos, no início dos anos 2000, que contava com biblioteca, quadra e teatro e recebeu até o apoio do Banco Mundial. Hoje, o que resiste é a Biblioteca Popular.”

Serviço

Setembro: Mês Josué de Castro

Local: Centro Josué de Castro, Recife

Datas: 1º, 16 e 23 de setembro

Horários: 1º de setembro, das 8h às 12h; 16 e 23 de setembro, às 17h

30 de setembro: Mostra de Curtas de estudantes da UFPE, às 17h, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Derby.

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