fechar
Cultura | Notícia

Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 entre 10 e 16 de setembro

Ação nacional chega à nona edição com preços promocionais para sessões tradicionais; campanha já levou mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas

Por Fagner Clemente Publicado em 31/08/2026 às 16:33 | Atualizado em 31/08/2026 às 16:36
Sala de cinema Marcelo Camargo
Sala de cinema Marcelo Camargo - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A nona edição da Semana do Cinema será realizada entre os dias 10 e 16 de setembro em cinemas de todo o Brasil. Durante o período, os ingressos para sessões tradicionais serão vendidos a partir de R$ 10, incluindo os finais de semana.

O valor de R$ 10 será aplicado às sessões iniciadas até as 17h. Para os demais horários, o ingresso custará R$ 12. A promoção não contempla pré-estreias, shows e salas especiais.

Além dos ingressos com preços reduzidos, as redes participantes também devem oferecer combos de pipoca e refrigerante com valores promocionais. Os preços e horários podem variar de acordo com cada cinema.

A campanha é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Segundo a organização, a edição realizada em fevereiro deste ano registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos. Ao longo de suas edições, a Semana do Cinema já teria atraído mais de 26,7 milhões de espectadores.

A expectativa dos organizadores é superar o público da última edição. A programação estará disponível nos canais de venda de cada rede de cinema participante.

Serviço

Semana do Cinema
Quando: 10 a 16 de setembro
Ingressos: R$ 10 para sessões iniciadas até as 17h e R$ 12 nos demais horários
Onde: cinemas participantes em todo o Brasil
Exceções: pré-estreias, shows e salas especiais

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Recife é a única cidade do Nordeste a receber os "Ensaios da Anitta" em 2027
EVENTOS

Recife é a única cidade do Nordeste a receber os "Ensaios da Anitta" em 2027
Thiago Lucas, do JC, leva Grande Prêmio do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba
PREMIAÇÃO

Thiago Lucas, do JC, leva Grande Prêmio do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br