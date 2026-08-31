Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 entre 10 e 16 de setembro

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Ação nacional chega à nona edição com preços promocionais para sessões tradicionais; campanha já levou mais de 26,7 milhões de pessoas aos cinemas

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A nona edição da Semana do Cinema será realizada entre os dias 10 e 16 de setembro em cinemas de todo o Brasil. Durante o período, os ingressos para sessões tradicionais serão vendidos a partir de R$ 10, incluindo os finais de semana.

O valor de R$ 10 será aplicado às sessões iniciadas até as 17h. Para os demais horários, o ingresso custará R$ 12. A promoção não contempla pré-estreias, shows e salas especiais.

Além dos ingressos com preços reduzidos, as redes participantes também devem oferecer combos de pipoca e refrigerante com valores promocionais. Os preços e horários podem variar de acordo com cada cinema.

A campanha é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Segundo a organização, a edição realizada em fevereiro deste ano registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos. Ao longo de suas edições, a Semana do Cinema já teria atraído mais de 26,7 milhões de espectadores.

A expectativa dos organizadores é superar o público da última edição. A programação estará disponível nos canais de venda de cada rede de cinema participante.

Serviço

Semana do Cinema

Quando: 10 a 16 de setembro

Ingressos: R$ 10 para sessões iniciadas até as 17h e R$ 12 nos demais horários

Onde: cinemas participantes em todo o Brasil

Exceções: pré-estreias, shows e salas especiais

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