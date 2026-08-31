Recife é a única cidade do Nordeste a receber os "Ensaios da Anitta" em 2027
A apresentação terá como tema as manifestações culturais do Carnaval brasileiro; show no Recife será no dia 10 de janeiro, um domingo
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Após encerrar a turnê Equilibrium, Anitta anunciou, neste domingo (30), as cidades que receberão os Ensaios da Anitta em 2027. Recife será a única capital do Nordeste no roteiro da temporada pré-carnavalesca.
A apresentação na capital pernambucana acontece no dia 10 de janeiro, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções.
Ao todo, oito cidades brasileiras integram a programação, que será realizada entre 9 e 31 de janeiro, com o tema “É Festa no Brasil!”, inspirado nas festas e manifestações culturais do país.
“O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente”, reflete a artista. “E se o Carnaval é a maior festa popular do mundo, por que não aproveitar essa folia pra celebrar a nossa identidade cultural?”.
Confira as cidades que receberão a turnê:
- 09/01 - Belém
- 10/01 - Recife
- 16/01 - Belo Horizonte
- 17/01 - Brasília
- 23/01 - Campinas
- 24/01 - Rio de Janeiro
- 30/01 - Curitiba
- 31/01 - São Paulo