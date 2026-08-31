Recife é a única cidade do Nordeste a receber os "Ensaios da Anitta" em 2027

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A apresentação terá como tema as manifestações culturais do Carnaval brasileiro; show no Recife será no dia 10 de janeiro, um domingo

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Após encerrar a turnê Equilibrium, Anitta anunciou, neste domingo (30), as cidades que receberão os Ensaios da Anitta em 2027. Recife será a única capital do Nordeste no roteiro da temporada pré-carnavalesca.

A apresentação na capital pernambucana acontece no dia 10 de janeiro, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções.

Ao todo, oito cidades brasileiras integram a programação, que será realizada entre 9 e 31 de janeiro, com o tema “É Festa no Brasil!”, inspirado nas festas e manifestações culturais do país.

“O nosso país é enorme, diverso e complexo. E, claro, tudo isso se reflete também nas nossas festas. Cada região tem seu jeito, sua cultura, sua forma linda e única de unir gente”, reflete a artista. “E se o Carnaval é a maior festa popular do mundo, por que não aproveitar essa folia pra celebrar a nossa identidade cultural?”.

Confira as cidades que receberão a turnê: