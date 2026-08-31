Projeto oferece oficinas gratuitas de audiovisual em cinco cidades da Zona da Mata de Pernambuco

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Iniciativa realiza atividades presenciais e online para ensinar produção de documentários e estimular moradores do interior suas contar histórias

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O projeto Documentando inicia, nesta terça-feira (1º), uma nova temporada de oficinas de audiovisual em municípios da Zona da Mata de Pernambuco. A iniciativa, criada em 2009 pelo cineasta Marlom Meirelles, promove atividades gratuitas de formação em documentário e, nesta edição, passa por Goiana, Condado, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Vitória de Santo Antão, além de oferecer turmas online.

Ao todo, serão cinco oficinas presenciais, com 20 estudantes em cada turma, e outras cinco realizadas de forma remota. As atividades seguem até 2 de outubro e não exigem conhecimento prévio em produção audiovisual.

Participantes vão produzir documentários

Durante as oficinas, os estudantes terão contato com etapas como roteiro, produção, captação e edição de imagens, além de elementos da linguagem cinematográfica. A proposta é que os participantes utilizem experiências pessoais e questões relacionadas aos próprios territórios para desenvolver as produções.

Ao final de cada oficina presencial, será produzido um documentário com temática definida coletivamente pelos estudantes. Os trabalhos podem abordar questões sociais, culturais, de gênero, raça, identidade e territorialidade.

Segundo o cineasta Marlom Meirelles, responsável pelo projeto, a iniciativa busca ampliar o acesso à produção audiovisual fora dos grandes centros urbanos.

“A nova temporada do Documentando na Zona da Mata de Pernambuco representa um passo muito importante no processo de interiorização do audiovisual. Levar o cinema para além dos grandes centros é também democratizar o acesso às ferramentas de criação, possibilitando que jovens de diferentes territórios possam contar suas próprias histórias”, afirma.

O projeto também oferece videoaulas e palestras com profissionais do setor, que apresentam experiências de mercado e informações sobre oportunidades de trabalho e distribuição de filmes.

Criado há 17 anos, o Documentando já realizou mais de 100 oficinas e contemplou mais de 3 mil estudantes em oito edições, segundo a organização. Mais de 100 documentários foram produzidos ao longo da trajetória do projeto, com parte das obras exibida em festivais nacionais.

Entre abril e maio deste ano, a iniciativa passou por Surubim, João Alfredo, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha e Bezerros. Nessa etapa, 300 estudantes participaram das atividades e cinco documentários foram produzidos.

A temporada na Zona da Mata terá uma atividade de culminância para exibição dos filmes produzidos durante as oficinas, em parceria com o Cineclube Angu.

Programação

Goiana: de 1º a 4 de setembro, das 9h às 12h, na Escola de Referência em Ensino Médio Augusto Gondim.

Condado: de 1º a 4 de setembro, das 13h às 17h, na Escola Julio Correia de Oliveira.

Nazaré da Mata: de 14 a 18 de setembro, das 14h às 17h, na Escola de Referência em Ensino Médio Don Vieira.

Vitória de Santo Antão: de 28 de setembro a 2 de outubro, das 14h às 17h, na EREM Senador João Cleofas de Oliveira.

A programação também inclui uma oficina em Tracunhaém e cinco turmas na modalidade online. Mais informações estão disponíveis no site do projeto: www.oficinasdocumentando.com.br.



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