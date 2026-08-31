Lionel Richie volta a passar mal e está internado na UTI

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O cantor norte-americano, de 77 anos, foi internado na UTI de um hospital na cidade de St. Louis, no estado de Missouri, nos Estados Unidos

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O cantor norte-americano Lionel Richie voltou a apresentar problemas de saúde e foi internado na UTI de um hospital na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada inicialmente pelo TMZ e confirmada por outros veículos americanos.

O portal afirma que os médicos estão investigando uma possível desidratação do artista e que a expectativa de alta está prevista para esta terça-feira, 1º. A revista Rolling Stone afirma que o cantor de 77 anos está "OK".

Lionel foi hospitalizado no último fim de semana após realizar um show na cidade. Na ocasião, ele aparentou ter dificuldades no final do show e chegou a pedir uma cadeira para cantar sentado a última música do repertório, All Night Long.

Richie também foi levado às pressas para um hospital em junho, após passar mal no palco durante um show em St. Paul, Minnesota. Ele disse ao público que se sentia "tonto" e "estranho" e encerrou a apresentação mais cedo. Além disso, precisou suspender datas de sua atual turnê conjunta com o Earth, Wind & Fire. Dias depois, o baterista do grupo atribuiu o mal-estar do artista a uma desidratação.

O astro da música americana, que esteve no Brasil no ano passado como atração do festival The Town, tem uma apresentação agendada em São Paulo, no Nubank Parque, para o mês de dezembro.