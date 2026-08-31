Festival Viva Recife leva cultura e gastronomia da capital pernambucana à orla de Copacabana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação da Prefeitura do Recife começa nesta terça-feira (2) e terá programação cultural nos fins de semana de setembro, no espaço Mar de Copa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Prefeitura do Recife realiza, a partir desta terça-feira (2), o Festival Viva Recife, uma ação de promoção turística da capital pernambucana no Rio de Janeiro. Durante todo o mês de setembro, o evento ocupa o espaço Mar de Copa, entre os quiosques 21 e 22 da Avenida Atlântica, em Copacabana.

A programação completa do Festival Viva Recife está disponível no site oficial do evento: https://www.festivalvivarecife.com.br/.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, terá atividades nos finais de semana, com apresentações culturais, música, gastronomia e ações interativas relacionadas à cultura pernambucana.

Programação reúne frevo, música e gastronomia

Entre as atividades previstas estão apresentações de frevo, maracatu e coco, oficinas de passos, karaokê e o Aulão Fit Frevo, que combina atividade física com movimentos da dança pernambucana. A programação também terá DJs e atrações musicais.

Entre os nomes anunciados estão o DJ Iury Andrews, que terá repertório inspirado no Manguebeat e em ritmos urbanos, e o Trio Musical Fabbio Campello.

Além das atividades presenciais, a Prefeitura informou que Recife será divulgado durante 30 dias em 26 equipamentos TOMI, totens digitais instalados pela orla carioca. A campanha prevê mais de 561 mil inserções com conteúdos sobre o festival, atrações, gastronomia e informações turísticas.

A cenografia montada em Copacabana terá sombrinhas de frevo, fitas coloridas, totens informativos e outros elementos relacionados à identidade cultural do Recife.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo





