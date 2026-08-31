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Cultura | Notícia

Festival Viva Recife leva cultura e gastronomia da capital pernambucana à orla de Copacabana

Ação da Prefeitura do Recife começa nesta terça-feira (2) e terá programação cultural nos fins de semana de setembro, no espaço Mar de Copa

Por Fagner Clemente Publicado em 31/08/2026 às 16:52
Maracatu Cambinda Brasileira celebra 108 anos
Maracatu Cambinda Brasileira celebra 108 anos - Divulgação

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A Prefeitura do Recife realiza, a partir desta terça-feira (2), o Festival Viva Recife, uma ação de promoção turística da capital pernambucana no Rio de Janeiro. Durante todo o mês de setembro, o evento ocupa o espaço Mar de Copa, entre os quiosques 21 e 22 da Avenida Atlântica, em Copacabana.

A programação completa do Festival Viva Recife está disponível no site oficial do evento: https://www.festivalvivarecife.com.br/.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, terá atividades nos finais de semana, com apresentações culturais, música, gastronomia e ações interativas relacionadas à cultura pernambucana.

Programação reúne frevo, música e gastronomia

Entre as atividades previstas estão apresentações de frevo, maracatu e coco, oficinas de passos, karaokê e o Aulão Fit Frevo, que combina atividade física com movimentos da dança pernambucana. A programação também terá DJs e atrações musicais.

Entre os nomes anunciados estão o DJ Iury Andrews, que terá repertório inspirado no Manguebeat e em ritmos urbanos, e o Trio Musical Fabbio Campello.

Além das atividades presenciais, a Prefeitura informou que Recife será divulgado durante 30 dias em 26 equipamentos TOMI, totens digitais instalados pela orla carioca. A campanha prevê mais de 561 mil inserções com conteúdos sobre o festival, atrações, gastronomia e informações turísticas.

A cenografia montada em Copacabana terá sombrinhas de frevo, fitas coloridas, totens informativos e outros elementos relacionados à identidade cultural do Recife.

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