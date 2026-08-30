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Chargista e ilustrador pernambucano também conquistou o prêmio temático sobre IA; obra aborda os impactos da tecnologia no mercado de trabalho

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O chargista e ilustrador recifense Thiago Lucas, do Jornal do Commercio, conquistou o Grande Prêmio – Troféu Zélio de Ouro do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos mais tradicionais concursos de humor gráfico do mundo. O anúncio dos vencedores aconteceu na noite deste sábado (29/8), durante a cerimônia de abertura do evento, realizada no Teatro Municipal Erotides de Campos, o Teatro Engenho, em Piracicaba, São Paulo.

Além do principal prêmio da competição, Thiago Lucas também foi o vencedor da categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana. A obra apresentada pelo artista pernambucano foi escolhida entre os trabalhos inscritos na categoria e posteriormente levou o Grande Prêmio da edição.



Obra de Thiago Lucas aborda impacto da inteligência artificial no emprego

Thiago Lucas, do JC, com o trabalho que lhe rendeu dois prêmios - Divulgação

A charge vencedora retrata uma fila de candidatos à espera de uma entrevista de emprego. Ao lado deles, uma figura formada por caixas de papelão, identificada como “IA”, também aparece ocupando uma das vagas.

Com humor e ironia, a composição chama atenção para uma das principais discussões provocadas pelo avanço da inteligência artificial: os possíveis impactos da tecnologia sobre o mercado de trabalho. A obra representa o receio de que atividades tradicionalmente desempenhadas por trabalhadores sejam substituídas por sistemas automatizados.

Artista pernambucano tem atuação internacional

Thiago Lucas, do JC, leva Grande Prêmio do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba - Divulgação

Thiago Lucas é cartunista editorial, ilustrador e historiador formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Atualmente, trabalha no Jornal do Commercio, em Pernambuco, e integra o grupo de cartunistas do jornal francês Le Monde e da emissora France 24.

O pernambucano também é integrante do Cartoon Movement, organização internacional sediada na Holanda, e do Cartooning for Peace, iniciativa francesa que reúne cartunistas de diferentes países em defesa da liberdade de expressão e da paz.

A conquista em Piracicaba amplia a trajetória internacional do artista e coloca novamente Pernambuco em destaque no cenário do humor gráfico.

Pela vitória na categoria temática, Thiago Lucas recebe R$ 7.500. Com a conquista do Grande Prêmio – Troféu Zélio de Ouro, o artista soma mais R$ 15 mil, totalizando R$ 22.500 em premiações nesta edição. Ao todo, o 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba distribui R$ 82.500 entre todas as categorias.



53º Salão Internacional de Humor reúne artistas de 28 países

A 53ª edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países. Considerado um dos principais eventos dedicados ao humor gráfico, o Salão contempla diferentes linguagens e categorias, reunindo trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros.

Nesta edição, a brasileira Rosana Amorim venceu na categoria Escultura. Na categoria Tira, o vencedor foi o brasileiro Evandro Alves, enquanto o prêmio de Cartum ficou com Gilmar Machado Barbosa, também do Brasil.

Na categoria Charge, o vencedor foi o cubano Michel Moro Gómez. Já o prêmio de Caricatura ficou com o alemão Frank Hoppmann.

A cerimônia de abertura, realizada no sábado (29), marcou o anúncio oficial dos vencedores e o início da programação do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba.