Com show da nova fase da 'Coisas Naturais', Marina Sena lota Centro de Convenções de Pernambuco

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Com ingressos esgotados, cantora se apresentou na noite da sexta-feira (28) com músicas do álbum mais recente e sucessos da carreira

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Marina Sena confirmou mais uma vez sua forte conexão com o público pernambucano ao lotar, na noite da sexta-feira (28), o pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Com ingressos esgotados, a cantora apresentou a nova fase da turnê “Coisas Naturais”, dentro do projeto “Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife”, evento realizado pela Carvalheira e Golarrolê.

No palco, Marina reuniu músicas do álbum mais recente e sucessos da carreira em um espetáculo marcado por nova concepção visual, figurinos, dança e uma plateia que acompanhou o repertório do início ao fim.

A apresentação durou cerca de duas horas, com público animado do início ao fim, sobretudo com algumas das músicas de maior sucesso de Sena: "Voltei pra mim", "Me toca" e "Carnaval".

No palco, a cantora também brincou: "Tenho tanta música de superação, né?". Para os fãs, o comentário pode ter sido uma referência ao término do namoro com Juliano Floss, anunciado poucos dias antes.

A programação se estendeu ao longo da noite e contou ainda com Totô de Babalong, Taj Ma House e os DJs Allana Marques, Davs e Pedro Afonsu, ampliando a experiência do público antes e depois da apresentação principal.



