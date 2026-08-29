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Cultura | Notícia

Claudia Raia traz musical sobre Tarsila do Amaral ao Recife

Musical revisita a trajetória da pintora modernista e sua relação com Oswald de Andrade em quatro dias de apresentações no Teatro Guararapes

Por JC Publicado em 29/08/2026 às 15:47
Musical com Claudia Raia presta homenagem a Tarsila do Amaral
Musical com Claudia Raia presta homenagem a Tarsila do Amaral - Paschoal Rodrigues/Divulgação

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O Recife receberá, de 1º a 4 de outubro, o musical Tarsila, a Brasileira, protagonizado por Claudia Raia. O espetáculo será apresentado no Teatro Guararapes e integra a turnê nacional da montagem, que passará por sete cidades até janeiro de 2027.

Além de interpretar Tarsila do Amaral, Claudia Raia é produtora do espetáculo. O ator Jarbas Homem de Mello, marido da atriz, interpreta Oswald de Andrade, com quem a artista manteve um relacionamento e uma parceria importante para o movimento modernista brasileiro.

Com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, a montagem tem direção e encenação de Possi Neto e direção musical de Guilherme Terra. A história começa em 1922, quando Tarsila retorna de Paris para São Paulo e se aproxima do grupo de artistas que mudaria os rumos da cultura brasileira.

O espetáculo acompanha a trajetória da pintora entre São Paulo e Paris, seus contatos com a vanguarda artística europeia e a aproximação com nomes como Anita Malfatti, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. O grupo, formado ainda por Oswald e Tarsila, teve papel central na consolidação do Modernismo no país.

A narrativa também aborda o romance entre Tarsila e Oswald, o surgimento do Movimento Antropofágico e a criação do Abaporu, uma das obras mais conhecidas da arte brasileira.

A segunda parte da montagem mostra momentos de ruptura na vida da artista, como a crise de 1929, a perda de sua fortuna e a separação de Oswald. O musical também retrata a viagem de Tarsila à União Soviética, sua fase de pintura social e os desafios enfrentados durante o governo de Getúlio Vargas.

Para Claudia Raia, a trajetória de Tarsila representa a força de uma mulher que rompeu padrões e ajudou a criar uma nova representação do Brasil. A atriz afirma que a artista não apenas retratou o país, mas o reinventou por meio de uma linguagem própria.

O elenco reúne 21 atores-cantores. Entre os nomes estão Keila Bueno, que interpreta Anita Malfatti, Renato Caetano, como Mário de Andrade, e Ivan Parente, no papel de Menotti Del Picchia.

A equipe criativa inclui ainda Alonso Barros, responsável pela coreografia e direção de movimento; Renato Theobaldo, no cenário; Wagner Freire, no desenho de luz; Fábio Namatame, no figurino; e Dicko Lorenzo, no visagismo.

Os ingressos para as apresentações no Recife estão à venda pela Cecon Tickets e na bilheteria oficial do Teatro Guararapes. A realização é da Raia Produções.

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SERVIÇO

Tarsila, A Brasileira

Local: Teatro Guararapes

Data: 1º a 4 de outubro

Duração: 150 minutos, com intervalo de 15 minutos

Ingressos a partir de R$ 50

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