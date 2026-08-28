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Cultura | Notícia

Casarão histórico no Centro do Recife recebe projeto de arte, cultura e gastronomia

Ocupação temporária do projeto Hidden tem duração prevista de 16 semanas e proposta de resgatar locais esquecidos e devolvê-los à cidade

Por JC Publicado em 28/08/2026 às 12:16
Projeto Hidden vai ocupar por 16 semanas Complexo Ni&aacute;gara S/A, localizado entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Apolo
Projeto Hidden vai ocupar por 16 semanas Complexo Niágara S/A, localizado entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Apolo - DIVULGAÇÃO

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Um dos casarões mais emblemáticos do Bairro do Recife, o Complexo Niágara S/A, construído no início do século XX, recebe, desde a quinta-feira (27), o projeto Hidden.

A ocupação temporária reúne programação de arte, música, gastronomia e convivência em um dos conjuntos arquitetônicos históricos da área central da cidade.

Com duração prevista de 16 semanas, a proposta é transformar espaços ociosos e apresentar novas formas de vivenciar a cidade. O objetivo é resgatar locais esquecidos e devolvê-los à cidade.

A proposta dialoga com um desafio antigo do Centro do Recife: ampliar a ocupação de seus patrimônios históricos para além dos períodos de festas e grandes eventos.

Na programação do projeto Hidden, a cultura e a arte aparecem como eixos centrais. A agenda inclui noites dedicadas a diferentes estilos musicais, uma galeria com curadoria renovada mensalmente e intervenções artísticas pensadas especialmente para o espaço.

As obras e ações devem estabelecer uma relação direta com a arquitetura e as características do casarão.

Divulgação
Projeto Hidden leva arte, cultura e gastronomia para edifício no Bairro do Recife - Divulgação

A gastronomia é outro destaque da temporada, com programação que contará com um sistema rotativo de chefs convidados.

Patrimônio histórico

Localizado entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Apolo, o Complexo Niágara S/A remete ao período de grandes transformações no Bairro do Recife, quando a região passou por uma grande reforma urbana inspirada nos modelos de urbanização parisiense.

O conjunto arquitetônico reúne elementos de diferentes estilos, entre eles neoclássico, rococó, neogótico e art déco, características que fazem do imóvel um dos exemplares de destaque da paisagem histórica do bairro.

Ao ocupar o casarão com uma programação voltada à arte, à música e à gastronomia, o projeto propõe uma nova experiência de convivência com o patrimônio arquitetônico do Recife.

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