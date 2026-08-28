Casarão histórico no Centro do Recife recebe projeto de arte, cultura e gastronomia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ocupação temporária do projeto Hidden tem duração prevista de 16 semanas e proposta de resgatar locais esquecidos e devolvê-los à cidade

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um dos casarões mais emblemáticos do Bairro do Recife, o Complexo Niágara S/A, construído no início do século XX, recebe, desde a quinta-feira (27), o projeto Hidden.

A ocupação temporária reúne programação de arte, música, gastronomia e convivência em um dos conjuntos arquitetônicos históricos da área central da cidade.

Com duração prevista de 16 semanas, a proposta é transformar espaços ociosos e apresentar novas formas de vivenciar a cidade. O objetivo é resgatar locais esquecidos e devolvê-los à cidade.

A proposta dialoga com um desafio antigo do Centro do Recife: ampliar a ocupação de seus patrimônios históricos para além dos períodos de festas e grandes eventos.

Na programação do projeto Hidden, a cultura e a arte aparecem como eixos centrais. A agenda inclui noites dedicadas a diferentes estilos musicais, uma galeria com curadoria renovada mensalmente e intervenções artísticas pensadas especialmente para o espaço.

As obras e ações devem estabelecer uma relação direta com a arquitetura e as características do casarão.

Projeto Hidden leva arte, cultura e gastronomia para edifício no Bairro do Recife - Divulgação

A gastronomia é outro destaque da temporada, com programação que contará com um sistema rotativo de chefs convidados.

Patrimônio histórico

Localizado entre a Avenida Rio Branco e a Rua do Apolo, o Complexo Niágara S/A remete ao período de grandes transformações no Bairro do Recife, quando a região passou por uma grande reforma urbana inspirada nos modelos de urbanização parisiense.

O conjunto arquitetônico reúne elementos de diferentes estilos, entre eles neoclássico, rococó, neogótico e art déco, características que fazem do imóvel um dos exemplares de destaque da paisagem histórica do bairro.

Ao ocupar o casarão com uma programação voltada à arte, à música e à gastronomia, o projeto propõe uma nova experiência de convivência com o patrimônio arquitetônico do Recife.

