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Cultura | Notícia

Sarau reúne cinema, música, teatro e literatura no Teatro Apolo, no Bairro do Recife

Apresentações, que marcam os nove anos da Escola Cobogó das Artes, acontecem a partir desta sexta-feira (28) e seguem até o domingo (30)

Por JC Publicado em 27/08/2026 às 9:29
Escola Cobogó das Artes celebra os nove anos de criação
Escola Cobogó das Artes celebra os nove anos de criação - Divulgação

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Cinema, música, literatura e teatro ocupam o mesmo palco em uma edição comemorativa do "Sarau Cobogó das Artes", que acontece de 28 a 30 de agosto, no Teatro Apolo, no Bairro do Recife. O evento marca os nove anos da escola e reúne trabalhos de alunos e professores em três dias de apresentações.

Na sexta-feira (28), às 19h, a abertura será dedicada ao audiovisual, com mediação do ator e poeta Toinho Mendes. O público também acompanha um bate-papo com o diretor e fundador da escola, Adriano Portela, e a cineasta Luna Menescal. Na sequência, às 20h50, serão exibidos quatro curtas-metragens produzidos pela instituição: "Sala Fria", "Take Final", "O Exercício" e "Minha Vida em Cinco Minutos".

No sábado (29), as atividades começam às 17h com apresentações musicais e leituras de textos produzidos nas oficinas de escrita criativa, sob orientação da escritora Patricia Tenório. A partir das 19h, o palco recebe cinco peças curtas dirigidas por nomes como Madu Melo, Washington Machado e Beatriz Azevedo.

No domingo (30), último dia do evento, a programação começa às 17h com pocket shows e uma maratona de sete peças teatrais curtas, incluindo montagens como “Propriedade Espiritual”, "Alice no País dos Homens" e a comédia "Confusão de Amigos no Bar". A celebração dos nove anos da escola acontece às 21h.

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Fundada em agosto de 2017 como um projeto social no bairro de Areias, a Cobogó das Artes ampliou sua atuação e hoje recebe alunos de diferentes municípios da Região Metropolitana do Recife. Entre as montagens realizadas pela escola estão "Lisbela e o Prisioneiro", "A Família Addams" e "Lady Macbeth".

Serviço:

Evento: Sarau 9 anos Cobogó das Artes

Data: 28, 29 e 30 de agosto de 2026

Local: Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife)

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Ingressos (por dia): R$ 50 (inteira) | R$ 25 + 1 kg de alimento não perecível (meia social, válida para todos os públicos)

Vendas: Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/sarau-9-anos-cobogo-das-artes/3543157
Classificação: 14 anos

Ação Social: Os alimentos arrecadados serão doados ao Abrigo Espírita Batista de Carvalho (Lar das Vovozinhas), em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

 

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