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Cultura | Notícia

Marina Sena apresenta a turnê 'Coisas Naturais' no Centro de Convenções de Pernambuco

Show, nesta sexta-feira (25), integra o projeto "Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife", promovido pelas produtoras Golarrolê e Carvalheira

Por JC Publicado em 27/08/2026 às 9:16
Marina Sena apresenta a nova fase da turnê "Coisas Naturais"
Marina Sena apresenta a nova fase da turnê "Coisas Naturais" - Gabi Schmdit/Divulgac?a?o

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A cantora Marina Sena desembarca no Recife nesta sexta-feira (28) para apresentar a nova fase da turnê "Coisas Naturais". O show, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, integra o projeto "Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife", promovido pelas produtoras Golarrolê e Carvalheira. 

A apresentação marca o reencontro da artista com o público pernambucano em uma comemoração ao vivo do álbum de mesmo nome, lançado em 2025.

O projeto — terceiro disco solo da cantora, que iniciou sua trajetória musical em 2015 à frente de grupos como A Outra Banda da Lua e Rosa Neon — tornou-se o trabalho mais ouvido de sua carreira, impulsionado por sucessos como Numa Ilha, Lua Cheia, Desmitificar, Doçura e Ouro de Tolo.

Nesta nova etapa, a turnê chega ao Recife acompanhada por uma experiência estética e performática reformulada.

A concepção visual ganha destaque com adereços extravagantes, maquiagem intensa e figurinos inéditos trabalhados em correntes, pedrarias, metais e diferentes texturas, reforçando marcas registradas do trabalho de Marina, como sensualidade, liberdade, movimento e presença de palco.

Com direção musical assinada por Janluska, a viagem sonora transita pelo pop combinando elementos de MPB, rock, reggaeton, bachata e o funk de Carnaval, faixa que se destacou entre as trilhas do último verão brasileiro. Além das canções do novo disco, o repertório reunirá hits marcantes de sua trajetória, incluindo Por Supuesto, Tudo Pra Amar Vocêe Mande Um Sinal.

O evento ainda contará com os Djs Allana Marques, Davs e Pedro Afonsu.

SERVIÇO:

Evento: Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife (Turnê Coisas Naturais)

Data: Nesta sexta-feira, 28 de agosto, a partir das 21h

Local: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: Disponíveis na plataforma Sympla

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