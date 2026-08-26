Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito no Teatro de Santa Isabel
Apresentação acontece no dia 1º de setembro marca nova etapa da Orquestra após os 20 anos e terá estreia de jovem trombonista como solista
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A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã realiza, no dia 1º de setembro, o 3º Concerto Oficial de 2026, no Teatro de Santa Isabel, no Recife. A apresentação começa às 20h e terá entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, conforme disponibilidade.
O concerto será o primeiro oficial da orquestra após as comemorações pelos 20 anos do projeto. O programa reúne obras de diferentes períodos e estilos e também marca a estreia do jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira como solista.
Jovem músico será solista em concerto
Sob a regência do maestro Jadson Dias, Isaque interpretará o *Concerto para Trombone e Orquestra*, do compositor dinamarquês Launy Grøndahl. A participação integra a proposta da Orquestra Criança Cidadã de oferecer aos estudantes oportunidades de formação e protagonismo artístico.
“Quando um jovem músico da Orquestra sobe ao palco como solista, ele leva consigo muito mais do que a técnica adquirida ao longo dos anos. Leva uma história de dedicação, disciplina e transformação”, afirmou o coordenador-geral e idealizador da OCC, João Targino.
Jadson Dias também conduzirá a interpretação de *Aquarela do Brasil*, de Ary Barroso. O concerto terá ainda a participação do maestro venezuelano Rafael Dommar, regente da Orquestra Sinfônica Jovem da OCC.
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Dommar será responsável pela condução das demais peças do programa, que inclui obras de Piotr Ilitch Tchaikovsky, Carlos Chávez, Arturo Márquez e Zequinha de Abreu.
Segundo o maestro, o repertório foi escolhido para proporcionar aos jovens músicos contato com diferentes linguagens e tradições musicais. A apresentação também representa uma nova etapa para o projeto após as comemorações das duas décadas de atuação.
Serviço
- 3º Concerto Oficial de 2026 – Orquestra Criança Cidadã
- Data: 1º de setembro
- Horário: 20h
- Local: Teatro de Santa Isabel, Recife
- Entrada: gratuita
- Ingressos: retirada na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação, mediante disponibilidade.