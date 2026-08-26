Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito no Teatro de Santa Isabel

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Apresentação acontece no dia 1º de setembro marca nova etapa da Orquestra após os 20 anos e terá estreia de jovem trombonista como solista

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A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã realiza, no dia 1º de setembro, o 3º Concerto Oficial de 2026, no Teatro de Santa Isabel, no Recife. A apresentação começa às 20h e terá entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo, conforme disponibilidade.

O concerto será o primeiro oficial da orquestra após as comemorações pelos 20 anos do projeto. O programa reúne obras de diferentes períodos e estilos e também marca a estreia do jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira como solista.

Jovem músico será solista em concerto

Sob a regência do maestro Jadson Dias, Isaque interpretará o *Concerto para Trombone e Orquestra*, do compositor dinamarquês Launy Grøndahl. A participação integra a proposta da Orquestra Criança Cidadã de oferecer aos estudantes oportunidades de formação e protagonismo artístico.

“Quando um jovem músico da Orquestra sobe ao palco como solista, ele leva consigo muito mais do que a técnica adquirida ao longo dos anos. Leva uma história de dedicação, disciplina e transformação”, afirmou o coordenador-geral e idealizador da OCC, João Targino.

Jadson Dias também conduzirá a interpretação de *Aquarela do Brasil*, de Ary Barroso. O concerto terá ainda a participação do maestro venezuelano Rafael Dommar, regente da Orquestra Sinfônica Jovem da OCC.

Dommar será responsável pela condução das demais peças do programa, que inclui obras de Piotr Ilitch Tchaikovsky, Carlos Chávez, Arturo Márquez e Zequinha de Abreu.

Segundo o maestro, o repertório foi escolhido para proporcionar aos jovens músicos contato com diferentes linguagens e tradições musicais. A apresentação também representa uma nova etapa para o projeto após as comemorações das duas décadas de atuação.

Serviço

3º Concerto Oficial de 2026 – Orquestra Criança Cidadã

Data: 1º de setembro

1º de setembro Horário: 20h

20h Local: Teatro de Santa Isabel, Recife

Teatro de Santa Isabel, Recife Entrada: gratuita

gratuita Ingressos: retirada na bilheteria do teatro uma hora antes da apresentação, mediante disponibilidade.

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