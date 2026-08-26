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Cultura | Notícia

Mostra de cinema de Afogados da Ingazeira chega ao Pernambuco Meu País

Mostra Olhares Afogadenses exibe quatro curtas sobre memória, patrimônio e cultura de Afogados da Ingazeira neste sábado (29), em Caruaru

Por Fagner Clemente Publicado em 26/08/2026 às 16:04 | Atualizado em 26/08/2026 às 16:41
Mostra de cinema de Afogados da Ingazeira chega ao Pernambuco Meu País
Mostra de cinema de Afogados da Ingazeira chega ao Pernambuco Meu País - Reprodução/Redes Sociais

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O cinema produzido no Sertão pernambucano ganha espaço na programação do Pernambuco Meu País, em Caruaru. Neste sábado (29), a Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho recebe a Mostra Olhares Afogadenses, com quatro curtas-metragens realizados em Afogados da Ingazeira, no Alto Pajeú.

A sessão, que começa às 15h, integra a programação “Faça-se lembrar” e terá entrada gratuita. Após as exibições, haverá um debate com os realizadores.

Memória e patrimônio

Serão exibidos os filmes “A Hora do Tabaqueiro”, “Casinha de Mureta”, “Máquina de Fazer Festa” e “A Ponte”. As produções abordam temas relacionados à memória, cultura popular, patrimônio histórico e saberes tradicionais.

Entre os trabalhos está “A Hora do Tabaqueiro”, animação de três minutos produzida durante uma oficina do CineSesi, em 2018. Também será exibido “Casinha de Mureta”, de Leonardo Lemos, lançado em 2025 e que trata de preservação histórica e direito à cidade.

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“Máquina de Fazer Festa”, de Nayane Nayse, também de 2025, apresenta o Mestre Inácio Pedro, integrante do Coco Negras e Negros do Leitão. Já “A Ponte”, de Richard Soares, aborda o deslocamento cotidiano entre a estrutura de concreto e o leito de um rio.

Criada pelo jornalista Leonardo Lemos, a Mostra Olhares Afogadenses busca ampliar os espaços de exibição para produções audiovisuais realizadas no interior de Pernambuco. A programação reúne filmes feitos em Afogados da Ingazeira, município que registra produção audiovisual desde a década de 2010.

A mostra já passou pelo Cinema São Luiz, no Recife, e tem previsão de chegar ainda este ano a municípios como Arcoverde, Serra Talhada, Triunfo, Salgueiro e Petrolina.

Serviço

  • Mostra Olhares Afogadenses
  • Quando: Sábado (29), às 15h
  • Onde: ETE Nelson Barbalho, Avenida Dom Bosco, 6961 A, Maurício de Nassau, Caruaru
  • Entrada: Gratuita

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