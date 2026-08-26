Mostra de cinema de Afogados da Ingazeira chega ao Pernambuco Meu País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mostra Olhares Afogadenses exibe quatro curtas sobre memória, patrimônio e cultura de Afogados da Ingazeira neste sábado (29), em Caruaru

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O cinema produzido no Sertão pernambucano ganha espaço na programação do Pernambuco Meu País, em Caruaru. Neste sábado (29), a Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho recebe a Mostra Olhares Afogadenses, com quatro curtas-metragens realizados em Afogados da Ingazeira, no Alto Pajeú.

A sessão, que começa às 15h, integra a programação “Faça-se lembrar” e terá entrada gratuita. Após as exibições, haverá um debate com os realizadores.

Memória e patrimônio

Serão exibidos os filmes “A Hora do Tabaqueiro”, “Casinha de Mureta”, “Máquina de Fazer Festa” e “A Ponte”. As produções abordam temas relacionados à memória, cultura popular, patrimônio histórico e saberes tradicionais.

Entre os trabalhos está “A Hora do Tabaqueiro”, animação de três minutos produzida durante uma oficina do CineSesi, em 2018. Também será exibido “Casinha de Mureta”, de Leonardo Lemos, lançado em 2025 e que trata de preservação histórica e direito à cidade.

“Máquina de Fazer Festa”, de Nayane Nayse, também de 2025, apresenta o Mestre Inácio Pedro, integrante do Coco Negras e Negros do Leitão. Já “A Ponte”, de Richard Soares, aborda o deslocamento cotidiano entre a estrutura de concreto e o leito de um rio.

Criada pelo jornalista Leonardo Lemos, a Mostra Olhares Afogadenses busca ampliar os espaços de exibição para produções audiovisuais realizadas no interior de Pernambuco. A programação reúne filmes feitos em Afogados da Ingazeira, município que registra produção audiovisual desde a década de 2010.

A mostra já passou pelo Cinema São Luiz, no Recife, e tem previsão de chegar ainda este ano a municípios como Arcoverde, Serra Talhada, Triunfo, Salgueiro e Petrolina.

Serviço

Mostra Olhares Afogadenses

Quando: Sábado (29), às 15h

Onde: ETE Nelson Barbalho, Avenida Dom Bosco, 6961 A, Maurício de Nassau, Caruaru

Entrada: Gratuita

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

