Flávio Andradde apresenta novo show de humor no Teatro Guararapes neste sábado (29)
Humorista pernambucano volta ao Recife com espetáculo que aborda situações familiares cotidianas e promete misturar humor, afeto e histórias
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O humorista pernambucano Flávio Andradde volta ao Grande Recife neste sábado (29) para apresentar o espetáculo “Como Sobreviver à Família?”. A sessão acontece às 21h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
Os ingressos custam a partir de R$ 40 e também há opções promocionais mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. As entradas podem ser adquiridas antecipadamente pela CECON Tickets por meio do link: https://cecontickets.com.br/flavio-andrade-como-sobreviver-a-propria-familia__3568 ou na bilheteria do Teatro Guararapes.
Esta será a primeira vez que o artista apresenta o novo show no Teatro Guararapes. O espetáculo, que estreou em março deste ano, em Salvador, já passou por cidades como Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.
A proposta é transformar situações comuns da convivência familiar em material para o humor. Almoços de domingo, relações entre parentes e histórias vividas dentro de casa são alguns dos temas abordados durante a apresentação.
Show terá abertura de humoristas pernambucanos
Antes da apresentação principal, os humoristas Alex Alves e Marcílio Rodrigues fazem uma abertura com números de stand-up. A proposta é reunir diferentes nomes da comédia pernambucana em uma noite dedicada ao humor.
Segundo a produção, o espetáculo de Flávio Andradde combina humor, afeto e situações caóticas do cotidiano familiar. O artista acumula mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 200 milhões de curtidas em vídeos e compartilhamentos.
A classificação indicativa do espetáculo é de 12 anos.
SERVIÇO
Flávio Andradde em “Como Sobreviver à Família?”
Data: sábado (29)
Horário: 21h
Local: Teatro Guararapes, em Olinda
Ingressos: A partir de R$ 40, com opção promocional mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Classificação: 12 anos