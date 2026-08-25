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Cultura | Notícia

Oscar 2027: veja filmes habilitados a representar o Brasil na premiação; diretor pernambucano entre os nomes

Entre selecionados está "Dolores, dirigido por Maria Clara Escobar e pelo pernambucano Marcelo Gomes; filme escolhido será anunciado em 16 de setembro

Por Laís Nascimento Publicado em 25/08/2026 às 9:29
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99ª edição do Oscar será realizada em 14 de março de 2027 - Martin Vorel / Wikimedia Commons

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A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira (24) a lista dos 15 longas-metragens que podem representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. Entre os selecionados está "Dolores", dirigido por Maria Clara Escobar e pelo pernambucano Marcelo Gomes.

No dia 9 de setembro, a Comissão de Seleção reduzirá a lista a seis finalistas. Em 16 de setembro, será anunciado o filme escolhido para representar o país na premiação.

A 99ª edição do Oscar será realizada em 14 de março de 2027.

Veja lista completa:

  • "100 Dias", de Carlos Saldanha
  • "A Conspiração Condor", de André Sturm
  • "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai
  • "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
  • "Ato Noturno", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
  • "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini
  • "Dolores", de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
  • "Feito Pipa", de Allan Deberton
  • "Herança de Narcisa", de Clarissa Appelt e Daniel Dias
  • "Nosso Segredo", de Grace Passô
  • "O Rei da Internet", de Fabrício Bittar
  • "Quando Vira a Esquina", de Chris Alcazar
  • "Malês", de Antonio Pitanga
  • "Papagaios", de Douglas Soares
  • "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martin

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Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

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