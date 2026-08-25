Oscar 2027: veja filmes habilitados a representar o Brasil na premiação; diretor pernambucano entre os nomes
Entre selecionados está "Dolores, dirigido por Maria Clara Escobar e pelo pernambucano Marcelo Gomes; filme escolhido será anunciado em 16 de setembro
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A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta segunda-feira (24) a lista dos 15 longas-metragens que podem representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027. Entre os selecionados está "Dolores", dirigido por Maria Clara Escobar e pelo pernambucano Marcelo Gomes.
No dia 9 de setembro, a Comissão de Seleção reduzirá a lista a seis finalistas. Em 16 de setembro, será anunciado o filme escolhido para representar o país na premiação.
A 99ª edição do Oscar será realizada em 14 de março de 2027.
Veja lista completa:
- "100 Dias", de Carlos Saldanha
- "A Conspiração Condor", de André Sturm
- "A Fabulosa Máquina do Tempo", de Eliza Capai
- "A Natureza das Coisas Invisíveis", de Rafaela Camelo
- "Ato Noturno", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
- "Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini
- "Dolores", de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
- "Feito Pipa", de Allan Deberton
- "Herança de Narcisa", de Clarissa Appelt e Daniel Dias
- "Nosso Segredo", de Grace Passô
- "O Rei da Internet", de Fabrício Bittar
- "Quando Vira a Esquina", de Chris Alcazar
- "Malês", de Antonio Pitanga
- "Papagaios", de Douglas Soares
- "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martin