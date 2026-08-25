MIMO Olinda terá BaianaSystem, Nação Zumbi Sinfônico, Alice Caymmi e Coco Raízes de Arcoverde
Evento gratuito acontece entre 25 e 27 de setembro, ocupando diferentes espaços do Sítio Histórico com diferentes ritmos e linguagens musicais
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Um dos principais festivais de música de Olinda, o MIMO Festival chega à 17ª edição neste ano com programação gratuita. Entre 25 e 27 de setembro, praças, igrejas, teatros e outros espaços culturais do Sítio Histórico recebem atrações brasileiras e internacionais, além de sessões de cinema, atividades educativas e encontros.
Entre os destaques desta edição estão BaianaSystem e Samba de Coco Raízes de Arcoverde, na sexta-feira (25), Alice Caymmi, no sábado (26), e Nação Zumbi Sinfônico, no domingo (27).
Investindo em uma estratégia de reunir diferentes gêneros e países, a programação conta com artistas do Brasil, Mali, Costa do Marfim, Portugal, Estados Unidos e Cabo Verde, de diferentes ritmos e linguagens musicais.
A proposta do MIMO é ocupar a cidade com multicultura e combinar o uso do patrimônio histórico com a arte. "Você pega espaços do patrimônio, do passado, da tradição e ocupa com a arte da atualidade, criando novos olhares e percepções tanto para o público como para os artistas. Espero que a gente venha para ficar", explica a idealizadora Lu Araújo.
Lu Araújo reforçou, ainda, a importância de políticas públicas para permitir a realização de festivais e outros eventos culturais no Brasil. "O MIMO usa a Lei de Incentivo desde a sua primeira edição".
Para o município, receber o festival é, nas palavras de Marília Banholzer, secretária de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda, "importante e necessário". "Fomenta a cultura local, fomenta também a economia criativa que roda por trás de tudo isso, fomenta emprego direto e indireto e abre renda para os ambulantes", destaca.
Música brasileira e atrações internacionais
A programação foi anunciada em evento na manhã desta terça-feira (25). Em conversa com a imprensa, Lu Araújo comenta que o MIMO "é um festival para todos, com música instrumental, com música pop, com música do mundo. É um festival para vir, se divertir com calma e vivenciar essa cidade que eu amo".
Ela destaca as atrações internacionais do festival, que traz artistas para além do eixo americano: "Eu acho que o MIMO é o festival que mais trouxe artistas da música africana e da música europeia ao Brasil. A gente sai desse lugar comum".
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Na sexta-feira (25), o Palco Principal recebe o Samba de Coco Raízes de Arcoverde e a rapper e compositora portuguesa Capicua, além da já consolidada banda soteropolitana BaianaSystem.
O sábado (26) é da cantora Alice Caymmi, neta de Dorival Caymmi, apresentando um repertório dedicado ao avô, revisitando e reinventando suas canções. No mesmo dia, o público poderá conferir Ferro Gaita, banda do Cabo Verde, e Tinariwen, grupo do Mali conhecido pela mistura de música tradicional saariana com elementos do blues e do rock.
O DJ Set da noite é por conta da DJ Reborn, conhecida por seu trabalho como DJ oficial da rapper estadunidense Lauryn Hill.
No domingo (27), a apresentação da Nação Zumbi Sinfônico celebra os 30 anos do álbum "Afrociberdelia", um dos trabalhos fundamentais da música brasileira. O show também faz alusão ao ano em que Chico Science completaria 60 anos. Na mesma noite, sobe ao palco Tiken Jah Fakoly, um dos nomes de destaque do reggae da Costa do Marfim.
Programação de shows da MIMO Olinda 2026
O palco principal da MIMO Olinda 2026 fica na Praça do Carmo. Confira a programação dos shows:
Sexta-feira (25)
- 20h30: Samba de Coco Raízes de Arcoverde
- 22h: Capicua (Portugal)
- 0h: BaianaSystem
Sábado (26)
- 19h: DJ Set
- 19h30: Alice Caymmi
- 21h: Ferro Gaita (Cabo Verde)
- 22h30: Tinariwen (Mali)
- 0h20: DJ Reborn - DJ oficial de Lauryn Hil
Domingo (27)
- 19h30: DJ Set
- 20h: Nação Zumbi Sinfônico- Afrociberdelia 30 Anos
- 22h: Tiken Jah Fakoly (Costa do Marfim)
Música instrumental nas igrejas
Além dos shows no palco principal, a programação do MIMO leva a música instrumental brasileira e portuguesa para as igrejas históricas de Olinda. Nesta edição, o festival amplia a ocupação desses espaços e inclui a Igreja de São Pedro e a Igreja do Amparo entre os locais que recebem apresentações.
Para a secretária Marília Banholzer, a iniciativa aproxima ainda mais a programação cultural da preservação do patrimônio. "Olinda é isso, cultura, patrimônio e turismo e o MIMO vem para juntar, costurar tudo isso".
Entre os nomes estão Gabriele Leite, vencedora do Prêmio da Música Brasileira 2026 na categoria Melhor Lançamento Erudito; Cesar Michiles & Romero Medeiros, em um encontro entre flauta e piano; o violonista João Gaspar e a violeira Laís de Assis.
O festival também promove o encontro entre o piano de Bianca Gismonti e o violão do português Manuel de Oliveira. Já Cida Moreira, uma das intérpretes de destaque da música brasileira, apresenta "Me acalmo dançando – Angela Ro Ro", espetáculo dedicado à obra da cantora e compositora. Veja a programação:
Sexta-feira (26)
- 18h: Gabriele Leite (Igreja do Carmo)
- 19h30: Cida Moreira (Mosteiro de São Bento)
Sábado (27)
- 17h: João Gaspar (Igreja de São Pedro)
- 18h: Cesar Michiles e Romero Medeiros (Mosteiro de São Bento)
Domingo (28)
- 17h: Lais de Assis (Igreja do Amparo)
- 18h30: Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira (Mosteiro de São Bento)
Festival de Cinema
A programação audiovisual também integra a edição 2026, no Teatro Fernando Santa Cruz. O Festival MIMO Petrobras de Cinema apresenta 15 filmes dedicados a personagens, movimentos e histórias da música brasileira. Entre os protagonistas da seleção estão Odair José, Letieres Leite e Baby do Brasil, em produções que exploram diferentes trajetórias e momentos da música nacional. Veja a programação:
Sexta-feira (25)
- 18h: "Discoterra", de Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles
- 18h30: "Douvina", de Marcio Câmara
- 20h: "Bregueragem", de Daniel Arcades
- 20h17: "Vou Tirar Você Deste Lugar", de Dandara Ferreira
Sábado (26)
- 16h30: "Uma Orquestra no Contrabaixo", de Sergio Sbragia
- 17h09: "Bárbara – A Força da Ancestralidade", de Edson Spitaletti e Sandro Cácio
- 17h24: "Duque de Caxias, o Albergue do Rock", de Guilherme Zani
- 18h: "Sagrado Compor", de Henrique Dantas e Marcelo Abreu
- 18h23: "As Travessias de Letieres Leite", de Iris de Oliveira e Day Sena
- 20h: "Silêncio na Boiada", de Luiza Fernandes
- 20h20: "Hip Hop Caboclo", de João Nascimento
Domingo (27)
- 16h30: "Elefante Encarnado", de Juliana Beltrão
- 17h: "O Carnaval é de Pelé", de Daniele Leite e Lucas Santos
- 17h20: "Samba de Latada", de João Lucas Melo
- 18h: "Apopcalipse Segundo Baby", de Rafael Saar
Formação e troca de conhecimento
Para além da programação musical, o MIMO preserva em Olinda uma de suas vocações: promover a formação e o intercâmbio de experiências. Por meio do Programa Educativo, o festival reúne workshops, oficinas e masterclasses que aproximam artistas, estudantes, músicos e público. Já o Fórum de Ideias propõe encontros e debates sobre música, cultura e temas que dialogam com o mundo contemporâneo.
A idealizadora Lu Araújo reforça como essas atividades são importantes para o fomento da cultura. "Eu tenho certeza que o MIMO ao longo desses anos contribuiu para a formação de muitos músicos, instrumentistas e de outras vertentes aqui em Pernambuco".
Os encontros acontecem no Centro de Educação Musical de Olinda (CEMO), Conservatório Pernambucano de Música (CPM) e no Teatro Fernando Santa Cruz. Confira:
Sexta-feira (25)
- 11h: O Piano no Frevo: Linguagem, Harmonia e Improvisação - Romero Medeiros (CEMO)
- 11h: Sotaque da Viola Nordestina: Caminhos, Linguagens e Reinvenções - Laís de Assis (CPM)
- 15h: Ideias e Criatividade: Como Organizar sua Prática na Guitarra - João Gaspar (CPM)
- 15h: Da Gaita ao Funaná: Ritmo, Tradição e Identidade Cabo-Verdiana - Ferro Gaita (CPM)
- 15h: A Flauta no Frevo - Cesar Michelis (CEMO)
Sábado (26)
- 11h: O Violão Brasileiro: Técnica, Interpretação e Identidade - Gabriele Leite (CPM)
- 11h: Diálogos Culturais Brasil–Ibéria - Bianca Gismonti e Manuel de Oliveira (CPM)
- 11h: Mulheres no Hip-Hop: Voz, Território e Identidade - Capicua (Teatro Fernando Santa Cruz)
- 15h: A Canção do Outro – Interpretação, Identidade e Reinvenção - Cida Moreira (Teatro Fernando Santa Cruz)
Domingo (27)
- 15h: As Travessias e a Música de Letieres Leite - Iris de Oliveira, Day Sena e Marileide Alves (Teatro Fernando Santa Cruz)