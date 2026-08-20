Projeto oferece oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira

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Serão ofertadas, nos meses de agosto e setembro, atividades de muralismo, grafite, acrílica, desenho, pintura a óleo e aquarela

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O Atelier Livre de Arte Ploeg, projeto que busca ampliar o acesso à arte em Pernambuco, vai oferecer nos meses de agosto e setembro quatro oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira, com idades a partir de 18 anos.

Com aulas ministradas pelos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso e Max Motta no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, a iniciativa parte do entendimento de que o acesso à arte não deve se restringir ao consumo ou à fruição, mas também envolver a possibilidade de aprender, experimentar e produzir.

Ao todo, serão ofertadas 15 vagas para cada oficina, realizadas ao longo de quatro encontros. As atividades não exigem experiência prévia. As inscrições devem ser feitas pelo Instagram (@institutoploeg) ou pelo WhatsApp (81) 9934-9265.

A primeira oficina, de 25 de agosto a 15 de setembro, será de muralismo, grafite e acrílica, com o artista visual e muralista Max Motta. De 26 de agosto a 16 de setembro, o artista visual Renato Valle conduz a oficina de desenho.

Já o artista plástico e educador Roberto Ploeg ministra a oficina de pintura a óleo, entre 28 de agosto e 18 de setembro, e a arquiteta, designer e artista visual Marília Matoso compartilha seus conhecimentos na oficina de aquarela de 29 de agosto a 19 de setembro.

Diálogo com o Centro do Recife

Partindo da proposta de ampliar o acesso à arte e à cultura na cidade, o projeto levará a experiência artística para a Rua da Imperatriz, no Centro do Recife.

A ação vai convidar transeuntes, moradores e artistas a experimentar a pintura e participar da ocupação artística na área, além de expor os trabalhos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas.

A mostra pretende compartilhar com o público os resultados do processo de formação e dar visibilidade às experiências e produções desenvolvidas durante o projeto.

“É também uma forma de contribuir com a revitalização do Centro do Recife, de mostrar como ele continua pulsante, diverso e permeado por arte e cultura”, afirma Ploeg.

Serviço

Atelier Livre de Arte - Ploeg

Endereço: Rua da Santa Cruz, 190 – Boa Vista, Recife

Datas: 25 de agosto a 19 de setembro

Classificação indicativa: a partir de 18 anos

Público-alvo: artistas em início de carreira e pessoas de baixa renda e/ou em vulnerabilidade social

Confira os detalhes das oficinas

Muralismo, grafite e acrílica

Ministrante: Max Motta

Datas: terças-feiras, de 25/08 a 15/09

Horário: 10h às 13h

Desenho

Ministrante: Renato Valle

Datas: quartas-feiras, de 26/08 a 16/09

Horário: 9h às 12h

Pintura a óleo

Ministrante: Roberto Ploeg

Datas: sextas-feiras, de 28/08 a 18/09

Horário: 9h às 12h, e 14h às 17h

Aquarela

Ministrante: Marília Matoso

Datas: sábados, de 29/08 a 19/09

Horário: 13h30 às 16h30

