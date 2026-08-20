Projeto oferece oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira
Serão ofertadas, nos meses de agosto e setembro, atividades de muralismo, grafite, acrílica, desenho, pintura a óleo e aquarela
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O Atelier Livre de Arte Ploeg, projeto que busca ampliar o acesso à arte em Pernambuco, vai oferecer nos meses de agosto e setembro quatro oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira, com idades a partir de 18 anos.
Com aulas ministradas pelos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso e Max Motta no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, a iniciativa parte do entendimento de que o acesso à arte não deve se restringir ao consumo ou à fruição, mas também envolver a possibilidade de aprender, experimentar e produzir.
Ao todo, serão ofertadas 15 vagas para cada oficina, realizadas ao longo de quatro encontros. As atividades não exigem experiência prévia. As inscrições devem ser feitas pelo Instagram (@institutoploeg) ou pelo WhatsApp (81) 9934-9265.
A primeira oficina, de 25 de agosto a 15 de setembro, será de muralismo, grafite e acrílica, com o artista visual e muralista Max Motta. De 26 de agosto a 16 de setembro, o artista visual Renato Valle conduz a oficina de desenho.
Já o artista plástico e educador Roberto Ploeg ministra a oficina de pintura a óleo, entre 28 de agosto e 18 de setembro, e a arquiteta, designer e artista visual Marília Matoso compartilha seus conhecimentos na oficina de aquarela de 29 de agosto a 19 de setembro.
Diálogo com o Centro do Recife
Partindo da proposta de ampliar o acesso à arte e à cultura na cidade, o projeto levará a experiência artística para a Rua da Imperatriz, no Centro do Recife.
A ação vai convidar transeuntes, moradores e artistas a experimentar a pintura e participar da ocupação artística na área, além de expor os trabalhos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas.
A mostra pretende compartilhar com o público os resultados do processo de formação e dar visibilidade às experiências e produções desenvolvidas durante o projeto.
“É também uma forma de contribuir com a revitalização do Centro do Recife, de mostrar como ele continua pulsante, diverso e permeado por arte e cultura”, afirma Ploeg.
Serviço
Atelier Livre de Arte - Ploeg
Endereço: Rua da Santa Cruz, 190 – Boa Vista, Recife
Datas: 25 de agosto a 19 de setembro
Classificação indicativa: a partir de 18 anos
Público-alvo: artistas em início de carreira e pessoas de baixa renda e/ou em vulnerabilidade social
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Confira os detalhes das oficinas
Muralismo, grafite e acrílica
Ministrante: Max Motta
Datas: terças-feiras, de 25/08 a 15/09
Horário: 10h às 13h
Desenho
Ministrante: Renato Valle
Datas: quartas-feiras, de 26/08 a 16/09
Horário: 9h às 12h
Pintura a óleo
Ministrante: Roberto Ploeg
Datas: sextas-feiras, de 28/08 a 18/09
Horário: 9h às 12h, e 14h às 17h
Aquarela
Ministrante: Marília Matoso
Datas: sábados, de 29/08 a 19/09
Horário: 13h30 às 16h30