fechar
Cultura | Notícia

Projeto oferece oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira

Serão ofertadas, nos meses de agosto e setembro, atividades de muralismo, grafite, acrílica, desenho, pintura a óleo e aquarela

Por Laís Nascimento Publicado em 20/08/2026 às 12:03
Atelier Livre de Arte Ploeg vai oferecer nos meses de agosto e setembro quatro oficinas gratuitas de artes visuais
Atelier Livre de Arte Ploeg vai oferecer nos meses de agosto e setembro quatro oficinas gratuitas de artes visuais - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Atelier Livre de Arte Ploeg, projeto que busca ampliar o acesso à arte em Pernambuco, vai oferecer nos meses de agosto e setembro quatro oficinas gratuitas de artes visuais para pessoas de baixa renda e artistas em início de carreira, com idades a partir de 18 anos.

Com aulas ministradas pelos artistas Roberto Ploeg, Renato Valle, Marília Matoso e Max Motta no Instituto Ploeg, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, a iniciativa parte do entendimento de que o acesso à arte não deve se restringir ao consumo ou à fruição, mas também envolver a possibilidade de aprender, experimentar e produzir.

Ao todo, serão ofertadas 15 vagas para cada oficina, realizadas ao longo de quatro encontros. As atividades não exigem experiência prévia. As inscrições devem ser feitas pelo Instagram (@institutoploeg) ou pelo WhatsApp (81) 9934-9265.

A primeira oficina, de 25 de agosto a 15 de setembro, será de muralismo, grafite e acrílica, com o artista visual e muralista Max Motta. De 26 de agosto a 16 de setembro, o artista visual Renato Valle conduz a oficina de desenho.

Já o artista plástico e educador Roberto Ploeg ministra a oficina de pintura a óleo, entre 28 de agosto e 18 de setembro, e a arquiteta, designer e artista visual Marília Matoso compartilha seus conhecimentos na oficina de aquarela de 29 de agosto a 19 de setembro.

Diálogo com o Centro do Recife

Partindo da proposta de ampliar o acesso à arte e à cultura na cidade, o projeto levará a experiência artística para a Rua da Imperatriz, no Centro do Recife.

A ação vai convidar transeuntes, moradores e artistas a experimentar a pintura e participar da ocupação artística na área, além de expor os trabalhos produzidos pelos participantes ao longo das oficinas.

A mostra pretende compartilhar com o público os resultados do processo de formação e dar visibilidade às experiências e produções desenvolvidas durante o projeto.

“É também uma forma de contribuir com a revitalização do Centro do Recife, de mostrar como ele continua pulsante, diverso e permeado por arte e cultura”, afirma Ploeg.

Serviço

Atelier Livre de Arte - Ploeg
Endereço: Rua da Santa Cruz, 190 – Boa Vista, Recife
Datas: 25 de agosto a 19 de setembro
Classificação indicativa: a partir de 18 anos
Público-alvo: artistas em início de carreira e pessoas de baixa renda e/ou em vulnerabilidade social

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira os detalhes das oficinas

Muralismo, grafite e acrílica
Ministrante: Max Motta
Datas: terças-feiras, de 25/08 a 15/09
Horário: 10h às 13h

Desenho
Ministrante: Renato Valle
Datas: quartas-feiras, de 26/08 a 16/09
Horário: 9h às 12h

Pintura a óleo
Ministrante: Roberto Ploeg
Datas: sextas-feiras, de 28/08 a 18/09
Horário: 9h às 12h, e 14h às 17h

Aquarela
Ministrante: Marília Matoso
Datas: sábados, de 29/08 a 19/09
Horário: 13h30 às 16h30

Leia também

MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas
MÚSICA

MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas
Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabre espaços ao público
EQUIPAMENTO PÚBLICO

Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabre espaços ao público

Compartilhe

Tags

Imagem de Laís Nascimento

Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

Siga Laís Nascimento