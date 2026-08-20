MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas

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Evento chega à 17ª edição com programação totalmente gratuita, nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Programação completa ainda será divulgada

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Um dos principais festivais de música de Olinda, o MIMO Festival está de volta à cidade para sua 17ª edição. Com programação gratuita, o evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro, ocupando diferentes espaços do Sítio Histórico.

Entre as atrações já confirmadas está a banda BaianaSystem, que se apresenta no dia 25. O grupo soteropolitano é conhecido pela mistura de ritmos brasileiros, rock e sonoridades eletrônicas, tendo hits como “Lucro: Descomprimindo”, “Playsom” e “Duas Cidades”.

A programação também conta com atrações internacionais. Da região do Deserto do Saara, o grupo Tinariwen traz ao festival sua mistura de rock, blues e música tradicional africana. As composições são cantadas em tamasheque, árabe e francês.

No dia 27, será a vez de Tiken Jah Fakoly. Nascido na Costa do Marfim, o cantor é um dos principais nomes do reggae africano e tem uma trajetória marcada por músicas que abordam questões sociais e políticas, como racismo, corrupção, violência, colonização e direitos humanos.

Além de Olinda, o MIMO Festival também desembarca no Rio de Janeiro em setembro. O evento será realizado no Circo Voador nos dias 19 e 20, com nomes como Fernanda Abreu, Tinariwen e Tiken Jah Fakoly já confirmados.

Retorno a Pernambuco

Criado em 2004, em Olinda, a Mostra Internacional de Música de Olinda (MIMO) retomou as atividades em Pernambuco em 2025 após sete anos de pausa. Na ocasião, o evento ocupou ruas, igrejas, praças e espaços culturais do Sítio Histórico de Olinda e reuniu mais de 40 atrações nacionais e internacionais ao longo de três dias.

O retorno, no entanto, não significava inicialmente uma garantia de continuidade do festival na cidade. Em entrevista ao JC no mês de novembro, a idealizadora e diretora artística do MIMO, Lu Araújo, chegou a questionar a permanência do evento em Pernambuco.

“Vamos continuar aqui? Os parceiros, a Prefeitura, o Governo do Estado e Pernambuco em si têm noção do que é o MIMO? Como vamos construir essa continuidade?”, afirmou na época.

Para a edição de 2026, o festival conta com o apoio do Governo de Pernambuco, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Secretaria da Cultura do Estado e da Prefeitura de Olinda.

A programação completa, com os demais artistas, atividades culturais e locais dos shows, ainda será divulgada.

