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Festival de cinema leva filmes e oficinas gratuitas a Amaraji nesta semana

Com o tema "Histórias de Resistência", Cinema na Mata realiza quinta edição até sábado (29), com exibições de filmes e atividades formativas

Por Fagner Clemente Publicado em 20/08/2026 às 16:16
Festival de cinema leva filmes e oficinas gratuitas a Amaraji nesta semana
Festival de cinema leva filmes e oficinas gratuitas a Amaraji nesta semana - Divulgação

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Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, recebe, a partir desta segunda-feira (24), a quinta edição do festival Cinema na Mata – Curta a Palavra. Até o sábado (29), a programação reúne exibições gratuitas de curtas e longas-metragens, além de oficinas voltadas à literatura e ao audiovisual.

As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, incluindo a Biblioteca Municipal Dom Carlos Coêlho, a Escola Municipal São José da Boa Esperança, o EREM Antônio Alves de Araújo e o Pátio de Eventos Valmir Soares, onde será montada uma estrutura sob uma lona de circo para as sessões.

Com o tema “Histórias de Resistência”, o festival terá entre os destaques da programação os filmes “Corisco e Dadá”, que completa 30 anos em 2026, “A Luneta do Tempo” e “O Agente Secreto”, longa de Kleber Mendonça Filho indicado em quatro categorias ao Oscar 2026.

As atividades são gratuitas.

Programação tem filmes premiados e oficinas

As primeiras atividades do festival são duas oficinas. Entre segunda (24) e sexta-feira (28), das 8h30 às 12h30, Rodrigo Philippini e Lujan Farias ministram “Do Papelão ao Livro: Costurando Memórias sobre Amaraji”, na Biblioteca Municipal. A proposta é trabalhar com a produção artesanal de livros cartoneros, reunindo memórias e aspectos culturais do município.

No período da tarde, das 13h30 às 17h30, o cineasta, professor e crítico de cinema Alexandre Figueirôa conduz a oficina “Do Livro ao Filme”, na Escola Municipal São José da Boa Esperança. A atividade aborda a adaptação de obras literárias para o cinema e a elaboração de roteiros.

A programação de filmes começa na quarta-feira (26), às 16h, no EREM Antônio Alves de Araújo, com a exibição de “Corisco e Dadá”, de Rosemberg Cariry. O longa, lançado em 1996, é estrelado por Chico Diaz e Dira Paes e acompanha a trajetória de Corisco e Dadá no contexto do cangaço.

Na quinta-feira (27), o Pátio de Eventos Valmir Soares recebe os curtas “Quem Semeia Lixo Colhe Inundação” e “Cidade Apagada: Declínio da História”. Em seguida, será exibido “A Luneta do Tempo”, dirigido por Alceu Valença e protagonizado por Irandhir Santos e Hermila Guedes nos papéis de Lampião e Maria Bonita.

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A sexta-feira (28) terá uma programação voltada ao público infantil, a partir das 16h, com os filmes “Salu e o Cavalo Marinho”, “As Aventuras de Pety”, “O Menino que Sabia Voar” e “Quintal”.

A partir das 19h, serão exibidos “De Criança a Idoso: Todo Mundo Acorda Povo”, “Os Arcos Dourados de Olinda” e “Buenos Aires”. O primeiro aborda a manifestação cultural do Acorda Povo em Amaraji, enquanto os demais tratam, respectivamente, da história de um McDonald's e da cidade pernambucana de Buenos Aires.

O encerramento acontece no sábado (29), às 19h, com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O filme, protagonizado por Wagner Moura, também tem no elenco Hermila Guedes, Maria Fernanda Cândido, Robério Diógenes e Fabiana Pirro.

Além da programação no centro de Amaraji, o festival prevê atividades em setembro no Assentamento do Engenho Estivas, com a oficina “Para Se Acercar das Próprias Histórias”, ministrada por Verônica Pragana. O local também receberá sessões de cinema, incluindo “O Auto da Compadecida 2”.

Criado pela cineasta Clara Angélica e pela produtora Jô Conceição, o Cinema na Mata surgiu após duas edições do projeto Livros Andantes, que levava livros para assentamentos rurais. A proposta do festival é aproximar cinema e literatura e levar atividades culturais também para comunidades da Zona Rural.

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