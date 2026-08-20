Cinema brasileiro ganha destaque em festivais internacionais; filme pernambucano é premiado na Suíça
"A Margem do Rio", de Matheus Farias e Enock Carvalho, foi o único brasileiro no Festival de Locarno, na Suíça, e conquistou Prêmio Especial do Júri
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O cinema brasileiro vem ganhando espaço no circuito internacional neste segundo semestre, com produções selecionadas para importantes festivais e conquistando reconhecimento em premiações no exterior.
Um dos destaques é o longa-metragem pernambucano “A Margem do Rio”, dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho. Único representante brasileiro no Festival de Locarno, na Suíça, o filme conquistou o Prêmio Especial do Júri no último sábado (15).
Ambientado no Recife, o título narra o romance entre Izaquiel, um auxiliar de serviços gerais, e Jeremias, um pescador, interpretados por Caique Copque e Ítalo Martins. O elenco também reúne Robério Diógenes, Carlos Francisco, Renna Costa, Enio Cavalcanti, Artia e Isis Broken.
Brasil em Veneza
Outra produção nacional a ganhar destaque é “Retorno a Buenos Aires”, de Marco Bechis. O filme foi selecionado para a programação do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, que será realizado entre os dias 2 e 12 de setembro.
Coprodução entre Brasil e Itália, o longa acompanha Mariano Guerra, interpretado por Adriano Giannini.
Após 33 anos vivendo na Itália, ele precisa retornar a Buenos Aires para prestar depoimento no julgamento de militares responsáveis por seu sequestro e tortura durante a ditadura argentina. O elenco conta ainda com os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy.
Produção brasileira em San Sebastián
Na Espanha, o cinema brasileiro será representado por “A Professora de Francês”, de Ricardo Alves Jr., selecionado para a mostra competitiva Horizontes Latinos, do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián.
Coprodução entre Brasil, França e Portugal, o filme foi rodado em Belo Horizonte e tem Grace Passô e Pedro Goifman como protagonistas.
A trama acompanha Graça, uma professora de francês que vive com a namorada, Clara. Após um problema de saúde do pai, ela precisa retornar à casa onde cresceu e, de volta ao bairro, descobre que os vizinhos organizaram uma seita.
O elenco reúne ainda nomes como Elisa Lucinda, Bárbara Cohen, Rômulo Braga, Eduardo Moreira e Italo Laureano.