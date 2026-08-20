fechar
Cultura | Notícia

Cinema brasileiro ganha destaque em festivais internacionais; filme pernambucano é premiado na Suíça

"A Margem do Rio", de Matheus Farias e Enock Carvalho, foi o único brasileiro no Festival de Locarno, na Suíça, e conquistou Prêmio Especial do Júri

Por Laís Nascimento Publicado em 20/08/2026 às 13:13 | Atualizado em 20/08/2026 às 13:16
&quot;A Margem do Rio&quot; conquistou Pr&ecirc;mio Especial do J&uacute;ri do Festival de Locarno, na Su&iacute;&ccedil;a
"A Margem do Rio" conquistou Prêmio Especial do Júri do Festival de Locarno, na Suíça - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O cinema brasileiro vem ganhando espaço no circuito internacional neste segundo semestre, com produções selecionadas para importantes festivais e conquistando reconhecimento em premiações no exterior.

Um dos destaques é o longa-metragem pernambucano “A Margem do Rio”, dirigido por Matheus Farias e Enock Carvalho. Único representante brasileiro no Festival de Locarno, na Suíça, o filme conquistou o Prêmio Especial do Júri no último sábado (15).

Ambientado no Recife, o título narra o romance entre Izaquiel, um auxiliar de serviços gerais, e Jeremias, um pescador, interpretados por Caique Copque e Ítalo Martins. O elenco também reúne Robério Diógenes, Carlos Francisco, Renna Costa, Enio Cavalcanti, Artia e Isis Broken.

Brasil em Veneza

Outra produção nacional a ganhar destaque é “Retorno a Buenos Aires”, de Marco Bechis. O filme foi selecionado para a programação do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, que será realizado entre os dias 2 e 12 de setembro.

Coprodução entre Brasil e Itália, o longa acompanha Mariano Guerra, interpretado por Adriano Giannini.

Após 33 anos vivendo na Itália, ele precisa retornar a Buenos Aires para prestar depoimento no julgamento de militares responsáveis por seu sequestro e tortura durante a ditadura argentina. O elenco conta ainda com os brasileiros Paula Cohen e Eduardo Hoy.

Produção brasileira em San Sebastián

Na Espanha, o cinema brasileiro será representado por “A Professora de Francês”, de Ricardo Alves Jr., selecionado para a mostra competitiva Horizontes Latinos, do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián.

Coprodução entre Brasil, França e Portugal, o filme foi rodado em Belo Horizonte e tem Grace Passô e Pedro Goifman como protagonistas.

A trama acompanha Graça, uma professora de francês que vive com a namorada, Clara. Após um problema de saúde do pai, ela precisa retornar à casa onde cresceu e, de volta ao bairro, descobre que os vizinhos organizaram uma seita.

O elenco reúne ainda nomes como Elisa Lucinda, Bárbara Cohen, Rômulo Braga, Eduardo Moreira e Italo Laureano.

Leia também

MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas
MÚSICA

MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas
Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabre espaços ao público
EQUIPAMENTO PÚBLICO

Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabre espaços ao público

Compartilhe

Tags

Imagem de Laís Nascimento

Laís Nascimento

laisnascimento@jc.com.br

Jornalista formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente, é repórter de cidades e urbanismo.

Siga Laís Nascimento