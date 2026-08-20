fechar
Cultura | Notícia

Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabre espaços ao público

Coworking e a Livraria da Companhia Editora de Pernambuco voltaram a receber visitantes e disponibilizar ambientes para trabalho e leitura

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 11:26
Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabriu Coworking e Livraria da CEPE
Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabriu Coworking e Livraria da CEPE - Tony Holanda/Adepe/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Dois espaços do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabriram ao público após fechamento, no último mês de junho, para manutenção. O Coworking e a Livraria da Companhia Editora de Pernambuco (CEPE) voltaram a receber visitantes e disponibilizar ambientes para trabalho e leitura.

Os espaços funcionam de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, no Largo do Varadouro. O acesso é livre para os visitantes.

O Coworking é um ambiente climatizado, que conta com mesas e cadeiras para trabalho, estudo, leitura e outras atividades. Já a Livraria reúne obras literárias de autores pernambucanos, nordestinos, brasileiros e estrangeiros, disponíveis para compra.

O Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa é um equipamento cultural público administrado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

A estrutura reúne o Teatro Fernando Santa Cruz, a Loja do Artesanato de Pernambuco e o Museu do Mamulengo, além de receber propostas e atividades culturais variadas em seus ambientes, a exemplo da Sala Janete Costa e da Sala de Dança.

Leia também

MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas
MÚSICA

MIMO Festival chega à Olinda em setembro, com BaianaSystem e atrações internacionais confirmadas
Primeiro afoxé do Recife comemora 40 anos com programação gratuita neste sábado (22)
PROGRAMAÇÃO

Primeiro afoxé do Recife comemora 40 anos com programação gratuita neste sábado (22)

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.