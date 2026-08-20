Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabre espaços ao público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coworking e a Livraria da Companhia Editora de Pernambuco voltaram a receber visitantes e disponibilizar ambientes para trabalho e leitura

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Dois espaços do Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa reabriram ao público após fechamento, no último mês de junho, para manutenção. O Coworking e a Livraria da Companhia Editora de Pernambuco (CEPE) voltaram a receber visitantes e disponibilizar ambientes para trabalho e leitura.

Os espaços funcionam de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, no Largo do Varadouro. O acesso é livre para os visitantes.

O Coworking é um ambiente climatizado, que conta com mesas e cadeiras para trabalho, estudo, leitura e outras atividades. Já a Livraria reúne obras literárias de autores pernambucanos, nordestinos, brasileiros e estrangeiros, disponíveis para compra.

O Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa é um equipamento cultural público administrado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

A estrutura reúne o Teatro Fernando Santa Cruz, a Loja do Artesanato de Pernambuco e o Museu do Mamulengo, além de receber propostas e atividades culturais variadas em seus ambientes, a exemplo da Sala Janete Costa e da Sala de Dança.

