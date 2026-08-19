Primeiro afoxé do Recife comemora 40 anos com programação gratuita neste sábado (22)
Aniversário do Afoxé Ylê de Egbá será realizado no Alto José do Pinho, com encontro de diferentes manifestações das culturas negra, indígena e popular
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As quatro décadas de atuação do Afoxé Ylê de Egbá em defesa da cultura pernambucana e afirmação da cultura negra e dos povos de terreiro serão celebradas com programação gratuita neste sábado (22).
O Ylê de Egbá, primeiro grupo do gênero artístico e mais antigo em atividade na cidade, vai transformar as ruas do Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife, em espaço de encontro de diferentes manifestações das culturas negra, indígena e popular.
A agenda conta com apresentações musicais, dança e cortejos, além da retomada do Kizomba – A Festa do Povo Negro na Rua, com grupos de tradição indígena, africana e forró. As atividades começam às 13h e seguem até 23h20, em frente ao Ponto de Cultura Afoxé Ylê de Egbá.
Participam da celebração as Tribos Indígenas Tupã e Tapirapé, o Maracatu Nação Porto Rico, o Bongar, o Coletivo Danzáfrica Mandén, a União dos Afoxés de Pernambuco e o Forró do Suco Elétrico. A apresentação da festa será conduzida por Ana Paula Guedes.
O projeto é realizado com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura.
Quatro décadas de história
O Afoxé Ylê de Egbá teve início na Casa de Matriz Africana Ylê Asé Ayrá Adjáosi, no Alto José do Pinho, e remonta às rodas de samba e afoxé realizadas na década de 1980 por Expedito Neves, Dito d’Osòósi (in memoriam).
Em 1986, a organização foi formalizada como Entidade de Cultura Negra Afoxé Ylê de Egbá.
As lideranças do grupo estiveram ligadas a articulações do movimento negro pernambucano, e sua música chegou a festivais na Bélgica, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Holanda. Em 1988, o grupo recebeu do Ministério da Cultura a Medalha do Centenário da Abolição.
Atualmente, como Ponto de Cultura, mantém oficinas e ações de formação durante todo o ano, com atividades de dança, percussão, agbê e práticas corporais afro-brasileiras.
Confira a programação completa:
16h30 – DJ Phyno
Abertura da programação artística
17h – Tribo Indígena Tupã
Cortejo
17h às 18h – Kizomba na Camisa
O público pode levar uma camisa, ecobag ou outra peça de roupa para receber, na hora, a nova marca do festival impressa em serigrafia
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18h – Coletivo Danzáfrica Mandén
Apresentação de dança e percussão africana
18h40 – Tribo Indígena Tapirapé (Patrimônio Vivo do Recife)
Cortejo
19h – União dos Afoxés de Pernambuco (UAPE)
Roda com Ara Odé, Alafin Oyó, Ylê de Egbá, Ara Omin, Afefe Legbara, Omo Lufan e Oyá Guere
20h – Forró do Suco Elétrico
20h40 – Maracatu Nação Porto Rico
21h20 – Bongar
Grupo nascido no Terreiro Xambá, em Olinda
22h30 às 23h20 – Ylê de Egbá
Encerramento