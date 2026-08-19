Primeiro afoxé do Recife comemora 40 anos com programação gratuita neste sábado (22)

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Aniversário do Afoxé Ylê de Egbá será realizado no Alto José do Pinho, com encontro de diferentes manifestações das culturas negra, indígena e popular

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As quatro décadas de atuação do Afoxé Ylê de Egbá em defesa da cultura pernambucana e afirmação da cultura negra e dos povos de terreiro serão celebradas com programação gratuita neste sábado (22).

O Ylê de Egbá, primeiro grupo do gênero artístico e mais antigo em atividade na cidade, vai transformar as ruas do Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife, em espaço de encontro de diferentes manifestações das culturas negra, indígena e popular.

A agenda conta com apresentações musicais, dança e cortejos, além da retomada do Kizomba – A Festa do Povo Negro na Rua, com grupos de tradição indígena, africana e forró. As atividades começam às 13h e seguem até 23h20, em frente ao Ponto de Cultura Afoxé Ylê de Egbá.

Participam da celebração as Tribos Indígenas Tupã e Tapirapé, o Maracatu Nação Porto Rico, o Bongar, o Coletivo Danzáfrica Mandén, a União dos Afoxés de Pernambuco e o Forró do Suco Elétrico. A apresentação da festa será conduzida por Ana Paula Guedes.

O projeto é realizado com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura.

Quatro décadas de história

O Afoxé Ylê de Egbá teve início na Casa de Matriz Africana Ylê Asé Ayrá Adjáosi, no Alto José do Pinho, e remonta às rodas de samba e afoxé realizadas na década de 1980 por Expedito Neves, Dito d’Osòósi (in memoriam).

Em 1986, a organização foi formalizada como Entidade de Cultura Negra Afoxé Ylê de Egbá.

As lideranças do grupo estiveram ligadas a articulações do movimento negro pernambucano, e sua música chegou a festivais na Bélgica, Itália, Portugal, Alemanha, Inglaterra e Holanda. Em 1988, o grupo recebeu do Ministério da Cultura a Medalha do Centenário da Abolição.

Atualmente, como Ponto de Cultura, mantém oficinas e ações de formação durante todo o ano, com atividades de dança, percussão, agbê e práticas corporais afro-brasileiras.

Confira a programação completa:

16h30 – DJ Phyno

Abertura da programação artística

17h – Tribo Indígena Tupã

Cortejo

17h às 18h – Kizomba na Camisa

O público pode levar uma camisa, ecobag ou outra peça de roupa para receber, na hora, a nova marca do festival impressa em serigrafia

18h – Coletivo Danzáfrica Mandén

Apresentação de dança e percussão africana

18h40 – Tribo Indígena Tapirapé (Patrimônio Vivo do Recife)

Cortejo

19h – União dos Afoxés de Pernambuco (UAPE)

Roda com Ara Odé, Alafin Oyó, Ylê de Egbá, Ara Omin, Afefe Legbara, Omo Lufan e Oyá Guere

20h – Forró do Suco Elétrico

20h40 – Maracatu Nação Porto Rico

21h20 – Bongar

Grupo nascido no Terreiro Xambá, em Olinda

22h30 às 23h20 – Ylê de Egbá

Encerramento

