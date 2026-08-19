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Cultura | Notícia

Mercado da música é tema de debates do Porto Musical em Olinda e Paulista

Programação abordou gestão de carreira, planejamento profissional, lançamento de trabalhos, comunicação, produção cultural e circulação de projetos

Por JC Publicado em 19/08/2026 às 13:44
Porto Visita foi realizado em Olinda e Paulista
Porto Visita foi realizado em Olinda e Paulista - Divulgação

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A cadeia produtiva da música foi o fio condutor de debates promovidos pelo Porto Musical em Olinda e Paulista. O projeto Porto Visita antecede o evento, que acontece de 3 a 5 de setembro, e busca aproximar artistas, músicos, produtores e agentes culturais das periferias da Região Metropolitana do Recife (RMR) de discussões sobre o mercado.

Os encontros, trocas de experiências e orientações práticas têm o objetivo de levar formação e novas conexões para territórios onde a cultura popular, urbana e periférica mantém uma produção artística ativa e diversa.

Em Paulista, a atividade aconteceu no Espaço Coletiva Kardume. Já em Peixinhos, em Olinda, o encontro foi realizado na Associação dos Moradores da Vila da Cohab.

A programação reuniu profissionais e artistas locais em um workshop sobre o mercado da música no Brasil, abordando temas como gestão de carreira, planejamento profissional, lançamento de trabalhos, comunicação, produção cultural e circulação de projetos.

A imersão é conduzida por Melina Hickson e pela DJ, produtora cultural e comunicadora Kananda PX.

“Muitos artistas desenvolvem trabalhos potentes dentro de seus territórios, mas ainda encontram dificuldades para entender como organizar uma carreira, lançar uma música ou apresentar um projeto ao mercado”, afirma Melina.

Ao longo de suas edições, o Porto Visita já recebeu e acompanhou nomes como Afroito e Barbarize, além de outros artistas e coletivos da cena independente pernambucana.

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