Armando Lôbo estreia "iLUDENS!" em sessão única e gratuita no Cais do Sertão
Espetáculo de Armando Lôbo reúne música contemporânea, teatro, dança, videoarte e tecnologia em sessão única no Recife neste domingo
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O Cais do Sertão, no Recife, recebe neste domingo (23), às 19h, a estreia de “iLUDENS! - Música, Performance, Ritual”, novo projeto multiartístico do compositor e diretor pernambucano Armando Lôbo.
A apresentação será realizada em sessão única, no Auditório e na Sala São Francisco do museu, com entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados no local a partir das 18h.
O espetáculo propõe uma abordagem sobre a relação entre jogo e cultura, explorando aspectos ritualísticos e a expressão musical. A apresentação é dividida em dois atos, chamados “Concerto” e “Ritual”, com aproximadamente 30 minutos cada e um pequeno intervalo entre eles.
Espetáculo combina música, teatro e tecnologia
O primeiro ato, “Concerto”, é dedicado principalmente à música contemporânea de concerto. As peças exploram diferentes possibilidades de fusão com elementos nordestinos e experimentos de improvisação.
Já “Ritual” amplia a proposta para outras linguagens artísticas. O ato reúne música, videoarte, dança, ação teatral e light design, além de recursos tecnológicos e textos narrativos.
A apresentação também utiliza referências a pensadores que abordaram temas relacionados ao jogo e ao ritual. Entre elas está uma interpretação artística do mito da caverna, de Platão.
Um dos personagens é um aboiador “neolítico”, inspirado em uma figura shakespeariana e caracterizado com um traje bélico equipado com luzes e sensores.
A segunda parte do espetáculo utiliza elementos cênicos e interpretativos para apresentar os conceitos que orientam o projeto. Os textos narrativos abordam o papel do agon, relacionado ao conflito e à competição, na formação do jogo como elemento cultural.
O encerramento de “Ritual” apresenta uma releitura poética e operística de “Ulisses ou Mito e Esclarecimento”, de Theodor W. Adorno.
Na proposta de “iLUDENS!”, o encontro entre Ulisses e as sereias, episódio da “Odisseia”, de Homero, é utilizado como alegoria da passagem do mito para o racional por meio do lúdico.
O conceito do projeto surgiu a partir de uma pesquisa que rendeu a Armando Lôbo o título de Ph.D. em composição cênica pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido.
Serviço
iLUDENS! - Música, Performance, Ritual
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- Data: 23 de agosto de 2026
- Horário: 19h
- Local: Cais do Sertão — Auditório e Sala São Francisco
- Endereço: Rua Alfredo Lisboa, s/n, Recife Antigo, Recife
- Entrada: gratuita
- Ingressos: retirada no local a partir das 18h