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Cultura | Notícia

Armando Lôbo estreia "iLUDENS!" em sessão única e gratuita no Cais do Sertão

Espetáculo de Armando Lôbo reúne música contemporânea, teatro, dança, videoarte e tecnologia em sessão única no Recife neste domingo

Por JC Publicado em 19/08/2026 às 22:14
Armando Lôbo estreia o projeto multimídia ILUDENS! no Cais do Sertão
Armando Lôbo estreia o projeto multimídia ILUDENS! no Cais do Sertão - Divulgação

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O Cais do Sertão, no Recife, recebe neste domingo (23), às 19h, a estreia de “iLUDENS! - Música, Performance, Ritual”, novo projeto multiartístico do compositor e diretor pernambucano Armando Lôbo.

A apresentação será realizada em sessão única, no Auditório e na Sala São Francisco do museu, com entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados no local a partir das 18h.

O espetáculo propõe uma abordagem sobre a relação entre jogo e cultura, explorando aspectos ritualísticos e a expressão musical. A apresentação é dividida em dois atos, chamados “Concerto” e “Ritual”, com aproximadamente 30 minutos cada e um pequeno intervalo entre eles.

Espetáculo combina música, teatro e tecnologia

O primeiro ato, “Concerto”, é dedicado principalmente à música contemporânea de concerto. As peças exploram diferentes possibilidades de fusão com elementos nordestinos e experimentos de improvisação.

Já “Ritual” amplia a proposta para outras linguagens artísticas. O ato reúne música, videoarte, dança, ação teatral e light design, além de recursos tecnológicos e textos narrativos.

A apresentação também utiliza referências a pensadores que abordaram temas relacionados ao jogo e ao ritual. Entre elas está uma interpretação artística do mito da caverna, de Platão.

Um dos personagens é um aboiador “neolítico”, inspirado em uma figura shakespeariana e caracterizado com um traje bélico equipado com luzes e sensores.

A segunda parte do espetáculo utiliza elementos cênicos e interpretativos para apresentar os conceitos que orientam o projeto. Os textos narrativos abordam o papel do agon, relacionado ao conflito e à competição, na formação do jogo como elemento cultural.

O encerramento de “Ritual” apresenta uma releitura poética e operística de “Ulisses ou Mito e Esclarecimento”, de Theodor W. Adorno.

Na proposta de “iLUDENS!”, o encontro entre Ulisses e as sereias, episódio da “Odisseia”, de Homero, é utilizado como alegoria da passagem do mito para o racional por meio do lúdico.

O conceito do projeto surgiu a partir de uma pesquisa que rendeu a Armando Lôbo o título de Ph.D. em composição cênica pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido.

Serviço

iLUDENS! - Música, Performance, Ritual

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  • Data: 23 de agosto de 2026
  • Horário: 19h
  • Local: Cais do Sertão — Auditório e Sala São Francisco
  • Endereço: Rua Alfredo Lisboa, s/n, Recife Antigo, Recife
  • Entrada: gratuita
  • Ingressos: retirada no local a partir das 18h

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