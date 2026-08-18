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Cultura | Notícia

Morre aos 98 anos a atriz Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira

Atriz morreu na noite de segunda-feira (17), em São Paulo; velório acontece nesta terça-feira (18), em cerimônia restrita ao público

Por Eduardo Scofi Publicado em 18/08/2026 às 6:31
Laura Cardoso /Foto: Reprodução
Laura Cardoso /Foto: Reprodução - Laura Cardoso /Foto: Reprodução

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A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. A notícia foi divulgada durante a madrugada desta terça-feira (18), em publicação no perfil oficial da artista nas redes sociais.

Em nota publicada nas redes sociais, a família de Laura Cardoso lamentou a morte da atriz. "Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso".

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Uma trajetória de mais de oito décadas

Laurinda de Jesus Cardoso Balleroni, conhecida artisticamente como Laura Cardoso, foi uma das pioneiras da televisão brasileira e iniciou a carreira ainda jovem, no rádio. Ao longo de mais de oito décadas de atuação, participou de mais de 100 trabalhos entre televisão, teatro e cinema, consolidando-se como uma das principais referências da dramaturgia nacional.

Na televisão, Laura esteve em dezenas de novelas e ficou marcada por personagens em produções como "Mulheres de Areia", "A Viagem" e "Caminho das Índias". Seu último trabalho em uma novela foi "A Dona do Pedaço", em 2019.

Velório acontece nesta terça-feira

O velório de Laura Cardoso será realizado nesta terça-feira, das 8h às 14h, no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro Bela Vista, em São Paulo. A cerimônia será restrita.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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