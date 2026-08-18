Monumentos históricos de Olinda vão passar por obras de conservação e restauro

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Obras no Fortim do Queijo, em Bairro Novo, e na Casa 28, no Amparo, têm previsão de conclusão de três meses e investimentos na ordem dos R$ 200 mil

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Dois importantes equipamentos do Sítio Histórico de Olinda vão passar por obras de conservação e restauro.

A Prefeitura anunciou intervenções no Fortim de São Francisco, conhecido como Fortim do Queijo, em Bairro Novo, e na Casa 28, também chamada de Casa com Muxarabi e Sobrado Mourisco, localizada na Rua do Amparo.

Os dois imóveis fazem parte do conjunto histórico que ajudou a preservar a identidade arquitetônica de Olinda ao longo dos séculos. Eles sobreviveram à onda de descaracterização provocada pela vinda da Família Real portuguesa para o Brasil e resistem ao abandono de outros imóveis na Cidade Alta.

Com investimentos na ordem dos R$ 200 mil, provenientes do Fundo de Preservação do Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, as obras têm previsão de conclusão de três meses e inauguração prevista para dezembro.

Além de recuperar as estruturas, a proposta é dar novos usos aos espaços, ampliando o acesso da população e contribuindo para a ativação turística da região.

Por integrarem um sítio histórico reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, os dois equipamentos estão submetidos a regras específicas de preservação.

Desde 1968, após o reconhecimento do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, Olinda carrega a missão de preservar sua paisagem. De edifícios coloniais a fachadas de azulejo e casas neoclássicas, a cidade tem o desafio de preservar sem alterar.

Intervenções em imóveis tombados exigem projetos elaborados por profissionais especializados em restauro, além da aprovação e do cumprimento das exigências dos órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio.

Casa 28: marcas de um sobrado colonial

Casa 28 é um sobrado mourisco que foi uma das primeiras casas com tombamento federal em Olinda - Diego Nigro/Acervo JC Imagem

Tombada em 1939 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Casa 28 é um sobrado mourisco que foi uma das primeiras casas com tombamento federal em Olinda.

O equipamento foi construído no início do século XVII, durante o período colonial, e é reconhecido por seu conjunto arquitetônico, com um balcão de madeira com muxarabis, elemento de influência árabe que integra a paisagem do Sítio Histórico.

O número 28 da Rua do Amparo já foi sede da Casa de Cultura dos Povos de Língua Portuguesa, e foi cedido pelo Iphan à Prefeitura de Olinda.

A intervenção terá como foco a conservação do imóvel para que ele volte a receber o Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda e abrigar o núcleo de educação patrimonial do município.

Fortim do Queijo: memória da antiga defesa de Olinda

Fortim do Queijo foi construído em 1630 para a defesa da então Vila de Olinda - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Localizado na Praia de São Francisco, na Avenida Farol, em Bairro Novo, o Fortim de São Francisco, conhecido popularmente como Fortim do Queijo, também é tombado a nível federal.

Segundo a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o equipamento foi construído em 1630 pelo engenheiro Cristóvão Álvares para a defesa da então Vila de Olinda.

De forma quadrangular, o monumento apresenta uma arquitetura simples e rústica, com pequenas molduras, duas pequenas casas de armas e alguns canhões.

O forte passou por uma reconstrução em 1781 e no começo do século XIX foi reconstruído em alvenaria. Em 1984, foi tombado pelo Iphan.

Em 2022, o Instituto embargou obras irregulares de uma empresa no espaço. Na época, o órgão identificou que haviam sido feitas alterações que não estavam indicadas no projeto aprovado.

A proposta é que, após a restauração, o equipamento seja devolvido ao Iphan, que deverá executar sua ativação turística e econômica.

