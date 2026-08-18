Maracatu, artesanato e tradição afro-indígena: Pernambuco oficializa título de dez novos Patrimônios Vivos

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Mestres e grupos escolhidos passam a receber uma bolsa vitalícia e deverão participar de ações de formação e difusão da cultura popular do estado

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O Governo de Pernambuco anunciou, na última segunda-feira (17), os dez novos Patrimônios Vivos do Estado.

Os escolhidos passam a receber uma bolsa vitalícia e deverão participar de ações de formação e difusão da cultura popular de Pernambuco. Para os grupos, o valor da bolsa é de R$ 4.958,85; e para os indivíduos (mestres e mestras), de R$ 2.479,41.

Do canto ao batuque, passando pelo artesanato e pela liderança religiosa, os novos patrimônios foram reconhecidos por suas trajetórias frente à cultura popular e preservação de saberes no estado.

Com recorde de inscrições – 205 candidaturas –, foram diplomados mestres e grupos do coco, candomblé, samba, artesanato, maracatu, capoeira, entre outros. O estado tem agora 125 Patrimônios Vivos, ligados a diferentes manifestações culturais.

“São mestres, mestras, famílias, grupos e comunidades que aprenderam com quem veio antes e assumiram a missão de ensinar a quem vem depois”, pontuou a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.

Representando o Barracão de Mãe Nadja, terreiro localizado no Ibura e segundo a receber diploma de Patrimônio Vivo, Mametu Nadja destacou o envolvimento e o trabalho comunitário para a transmissão de saberes.

“Trabalhamos muito há anos, atuamos muitas vezes como psicólogos, parteiras, médicos, de tudo um pouco, para a nossa comunidade. Peço que esse prêmio seja entendido como algo dado a todos os terreiros”, declarou.

Barracão de Mãe Nadja de Angela - Silla Cadengue/Fundarpe

A escolha de um Patrimônio Vivo de Pernambuco passa por etapas como defesa oral, documentação e comprovação de trabalhos de transmissão de saberes. Eles são eleitos pelos integrantes do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC).

O evento de diplomação dos novos Patrimônios Vivos também celebrou os vencedores do 11º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, que reconhece iniciativas de preservação e transmissão do patrimônio cultural pernambucano. Ao todo, foram concedidos R$ 90 mil a seis vencedores, sendo três primeiros e três segundos lugares.

Na categoria Formação, foram premiados:

Francisco Amancio da Silva (Maestro Forró), com a Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério

José Allan da Silva, com o projeto “O Brilho da Oxum”

Em Promoção e Difusão:

Raryson Fulni-Ô, com o podcast “Yak’ Shalá”

Matheus Rodrigues de Souza, com o projeto “Mepedigital”

Na categoria Acervos Documentais e Memória Cultural:

Barmonte, com o site “Oqqbuiquetem”

Rebeca Rocha Novaes Silva, com o projeto “Resgate do Cine Recreio: o cinema de rua que vive na memória coletiva florestana”

Veja lista dos novos Patrimônios Vivos de Pernambuco

Teco de Agamenon

Agamenon Gonçalves Lima Filho, o Teco de Agamenon, é brincante e artesão da tradição dos Caretas de Triunfo desde 1965, aos 8 anos. Aprendeu a confeccionar máscaras, chapéus, relhos e vestimentas e, ao longo da vida, transmitiu saberes para crianças e jovens, por meio de atividades realizadas em seu quintal, escolas e projetos.

Sua atuação também alcançou outros municípios e estados, a exemplo do Ceará, em parceria com o Sesc, além da participação em feiras de artesanato, onde expõe e comercializa suas peças.

Família Vitalino

Formada por descendentes diretos de Mestre Vitalino, com destaque para a linhagem de seu filho Severino Vitalino, a Família Vitalino atua há mais de 60 anos no Alto do Moura, em Caruaru, e mantém, há 54 anos, suas atividades na mesma residência e oficina histórica.

Atualmente, a quarta e a quinta gerações preservam os saberes da chamada “Escola Vitalina” e todo o ciclo de produção da arte figurativa em argila, desde a extração e o preparo do barro até a modelagem, o uso da paleta de cores tradicional e a queima das peças, que retratam o cotidiano e a cultura do povo agrestino.

Mestre Zé Negão

Nascido José Manoel dos Santos, em 1950, Mestre Zé Negão é de ascendência negra e indígena e trabalhou desde a infância no corte da cana-de-açúcar. Iniciou sua trajetória na cultura popular aos 13 anos, passando por folguedos, escolas de samba, Cavalo Marinho, ciranda e coco de roda.

Guardião do Coco de Senzala, manifestação afro-indígena com ritmo e cadência ancestral dos engenhos, cria composições sobre temas como a luta contra o racismo e o trabalho na terra, registradas por sua companheira, Mestra Fátima, abordando. Fundou o Projeto Negão e o Laboratório de Intervenções Artísticas (Laia) e atua no desenvolvimento do Loteamento João Paulo II, com ações que envolveram desde mutirões de moradia e saúde até a criação do espaço cultural Canto das Memórias.

Juliana Pankararu

Indicada pelo Grupo Curumim Gestação e Parto, Juliana Maria da Silva, conhecida como Juliana Pankararu, é uma mulher indígena de 52 anos que vive no Território Indígena Aldeia Saco dos Barros, em Jatobá, no Sertão de Pernambuco.

Atua como mendeira (benzedeira), raizeira e parteira tradicional, preservando saberes ancestrais e práticas da medicina tradicional indígena aprendidos por meio da oralidade com sua mãe, avó e tias. Em sua atuação, utiliza plantas do território indígena na preparação de chás, banhos e garrafadas.

Mestra Di

Nascida em Olinda, em 1973, Adriana Luz do Nascimento, a Mestra Di, é uma mulher afroindígena e periférica, mãe de duas filhas, com trajetória marcada pelo frevo e pela capoeira.

Iniciou suas práticas na Capoeira Angola aos 13 anos, tornou-se contramestra e foi diplomada e reconhecida internacionalmente como Mestra de Capoeira Angola em 2016 e 2019. Em 1997, tornou-se a primeira mulher brasileira a ensinar Capoeira Angola na Europa, com atuação na Alemanha e na Itália, antes de retornar ao Brasil, em 2004, para atuar em eventos e projetos voltados às mulheres capoeiristas.

Maracatu Cruzeiro do Forte

Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte - Silla Cadengue/Fundarpe

Fundado em 1929, no bairro dos Torrões, Zona Oeste do Recife, o Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte surgiu do convívio de trabalhadores rurais oriundos da Zona da Mata Norte e, com quase um século de atuação, tornou-se uma referência histórica da manifestação no ambiente urbano.

Atualmente sediado no bairro do Cordeiro, o grupo também desenvolve um trabalho sociocultural voltado à formação de artesãos, ensinando jovens e adultos a bordar e confeccionar figurinos, adereços e as tradicionais golas do maracatu, contribuindo para a capacitação de integrantes da comunidade para o mercado de trabalho.

G.R.E.S Preto Velho

Escola de Samba Preto Velho - Silla Cadengue/Fundarpe

Fundada em 24 de dezembro de 1974 pela família Lobo e por lideranças como Mestre Zuza, a Escola de Samba Preto Velho está localizada no Sítio Histórico de Olinda, no Alto da Sé.

Única escola de samba em atividade contínua no município, acumula mais de 50 anos de atuação na preservação do samba e das tradições afro-brasileiras. O grupo também funciona como espaço comunitário de transmissão de saberes, com atividades de percussão, dança, confecção artesanal de indumentárias e gestão cultural.

Barracão de Mãe Nadja

Fundado em 1996, no bairro do Ibura, por Mametu Baléginam Nadja de Angola Goméia, o Terreiro Kaiangu Kia Itembu (Abassá Axé Oyá Balé Omim) é um centro sagrado do Candomblé de Nação Angola, de matriz Bantu, e atua como espaço de fé, resistência, apoio social e preservação da memória ancestral junto à comunidade local.

O terreiro também funciona como uma “escola viva” de formação comunitária, na qual os conhecimentos são transmitidos no cotidiano e por meio do convívio entre gerações, com práticas baseadas na oralidade, na observação, na repetição ritual e na realização de mutirões.

Mestre João Paulo

Nascido em Vicência e radicado em Nazaré da Mata, na Mata Norte de Pernambuco, Mestre João Paulo dedica-se há mais de 40 anos ao Maracatu de Baque Solto, também conhecido como Maracatu Rural.

É fundador, presidente e mestre do Maracatu Leão Misterioso, criado em 1990, e conhecido como “Papa do Maracatu”. Ao longo de sua trajetória, tem transmitido seus saberes de forma oral e prática a novos brincantes, ensinando tanto a poética, com versos, rimas e improvisos, quanto a confecção de golas, chapéus, surrões e guiadas.

Terreiro de Mãe Amara

Fundado em 18 de junho de 1945 por Mãe Amara de Xangô Aganjú (Obá Meji), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, o Terreiro de Mãe Amara possui mais de 80 anos de atuação na preservação, salvaguarda e difusão da tradição e da cultura nagô em Pernambuco.

Mantém sua liderança e seus saberes ancestrais por meio das descendentes diretas de sua fundadora, entre elas a Yalorixá Maria Helena Mendes Sampaio e suas sucessoras. O terreiro também é responsável por iniciativas culturais e sociais como o Afoxé Oyá Alaxé, o Balé Nagô Ajô e o Coral Amadê Korin Nagô, espetáculos formativos, e criação da primeira Rede de Mulheres de Terreiro do Brasil, voltada ao fortalecimento da liderança feminina e ao enfrentamento do racismo religioso.

